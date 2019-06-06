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Перша у всьому: Олена Зеленська блищить в Брюсселі у вишуканому класичному образі


Олена Зеленська здійснила візит у військовий госпіталь

Олена Зеленська днями в супроводі чоловіка – новообраного президента України Володимира Зеленського – вирушила в Брюссель з офіційним візитом. І одна з місій, з якою перша леді справляється на відмінно – захоплювати своїми стильними нарядами. Так, учора вона буквально підірвала мережу елегантним і в той же час практичним чобразом, створеним для неї українським брендом SIX.

Олена Зеленська у Брюсселі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Кілька годин тому вона порадувала новим луком. Для візиту в військовий госпіталь вона обрала класичне вбрання: чорні укорочені брюки зі стрілками і високою посадкою, а також ніжно-блакитного відтінку напівпрозора блузу з пишними рукавами-ліхтариками і незвичайним коміром. Завершують образ бежеві туфельки на шпильках, легкий макіяж в натуральних тонах, а також лаконічна укладка.

Олена відвідала військовий шпиталь (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сьогодні в рамках офіційного візиту відвідала військовий шпиталь імені. Королеви Астрід, де проходять реабілітацію українські військові – майор Дмитро Кучер, молодший сержант Євген Пасічник та старший солдат Антон Матвійчук. Наші хлопці –справжні молодці! Бельгійські медики дуже хвалять їх за витримку та волю до перемоги :) Спасибі бельгійським фахівцям і особисто директору госпіталю полковник Воутеру Ветсу (Wouter Weuts) за турботу і ставлення до українських військових", – підписала Олена серію кадрів.

Володимир і Олена Зеленские з дітьми (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Мережа тут же вибухнула численними коментарями:

  • Найкрасивіша! Хто за?
  • Ви – приклад першої леді, найкраща за всю історію України
  • У всьому прямуєте за Володимиром, допомагаєте йому та людям навколо. Оленка, ви найкраща!
  • Перша леді, красуня, молодець
  • Ідеальна перша леді, за яку не соромно
  • Неймовірно красива перша леді
  • Молодець, Олена! Так приємно бачити, що ви цим цікавитесь
  • Цікаво спостерігати за такою першою леді)
  • Ви неймовірний людина
  • Яка ж ви гарна, просто чарівна
  • Та хоч і босоніж б були! Яка ж у нас красива перша леді
  • Яка ж Ви гарна і стильна
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