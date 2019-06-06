Перша у всьому: Олена Зеленська блищить в Брюсселі у вишуканому класичному образі

Олена Зеленська днями в супроводі чоловіка – новообраного президента України Володимира Зеленського – вирушила в Брюссель з офіційним візитом. І одна з місій, з якою перша леді справляється на відмінно – захоплювати своїми стильними нарядами. Так, учора вона буквально підірвала мережу елегантним і в той же час практичним чобразом, створеним для неї українським брендом SIX.

Олена Зеленська у Брюсселі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Кілька годин тому вона порадувала новим луком. Для візиту в військовий госпіталь вона обрала класичне вбрання: чорні укорочені брюки зі стрілками і високою посадкою, а також ніжно-блакитного відтінку напівпрозора блузу з пишними рукавами-ліхтариками і незвичайним коміром. Завершують образ бежеві туфельки на шпильках, легкий макіяж в натуральних тонах, а також лаконічна укладка.

Олена відвідала військовий шпиталь (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сьогодні в рамках офіційного візиту відвідала військовий шпиталь імені. Королеви Астрід, де проходять реабілітацію українські військові – майор Дмитро Кучер, молодший сержант Євген Пасічник та старший солдат Антон Матвійчук. Наші хлопці –справжні молодці! Бельгійські медики дуже хвалять їх за витримку та волю до перемоги :) Спасибі бельгійським фахівцям і особисто директору госпіталю полковник Воутеру Ветсу (Wouter Weuts) за турботу і ставлення до українських військових", – підписала Олена серію кадрів.

Володимир і Олена Зеленские з дітьми (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Мережа тут же вибухнула численними коментарями: