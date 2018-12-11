Як Pantone вибирає головний колір року: таємниця розкрита

Ілюстративне фото (pantone.com)

Головним відтінком 2019 року став життєрадісний кораловий або Living Coral

Кожен рік Інститут кольору Pantone називає головний відтінок цього сезону, який тут же береться на замітку дизайнерами, представниками косметичної індустрії і всіма, хто стежить за модою і трендами. Приміром, у 2019 році головним кольором був оголошений життєрадісний Living Coral - "живий корал". Як саме відбувається процес вибору, розповів The Fashion Law.

Як зізнається сам Інститут кольору, вибір головного кольори року "досить суб'єктивний".

Його вибирає міжнародна група з 8-12 експертів, які вважають за краще зберігати анонімність. У їх числі - фахівці, що працюють в дизайні, які викладають теорію кольору у вузах або пов'язані з такими організаціями, як Британська модна рада.

Фото: pantone.com

Обговорення колірних трендів відбувається в атмосфері секретності за закритими дверима. Один з членів групи (кожен рік це новий чоловік) заздалегідь вибирає якусь абстрактну тему і пропонує іншим побудувати навколо неї свій прогноз трендів. Приміром, у 2018 році основною темою під час засідання було "час".

Як тільки дискусії закінчуються і вибирається головний відтінок року, він оголошується всім зацікавленим і стає інструментом маркетингу. Бренди тут же створюють і активно просувають збірки речей, пов'язаних із схваленої палітрою, стверджуючи, що актуальність цього кольору їм вдалося розпізнати раніше аналітиків.

Фото: pantone.com

За словами представників Pantone, полювання на основний відтінок починається навесні. Все літо і осінь команда Інституту аналізує подіумні тенденції, фотографії стритсайла зі всього світу, соціальні мережі, особливо Instagram.

"Кожен раз ми запитуємо себе, яке послання несе той чи інший колір, чому люди звертаються саме до нього, що він їм дає", – розповідає виконавчий директор Pantone Леатрис Ейсман.

Відео: instagram.com/pantone

Нагадаємо, Вікторія Бекхем першої приміряла головний колір 2019 року. Вікторія Бекхем не упустила можливість першої продемонструвати, як носити його варіації. На своїй сторінці у мікро-блозі Instagram вона опублікувала фото з свого бутіка на Довер-стріт.

Зазначимо, раніше фахівці Pantone підібрали 5 найголовніших кольорів зими. Команда експертів провела дослідження і промониторила пошукові запити з усього світу, споживчі настрої, політичні події, і навіть природні катаклізми.

Відео: РБК-Україна