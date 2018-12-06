Pantone назвав головний колір 2019 року

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Він символізує нашу вроджену необхідність в оптимізмі

Інститут кольору Pantone назвав головним кольором 2019 року "живий корал". Pantone 16-1546 Living Coral - це кораловий колір із золотистим підтоном, повідомляється на сайт організації.

У Pantone пояснюють, що ми отримуємо енергію від природи подібно до того, як кораловий риф є джерелом прожитку і притулком для морського життя, яскравий, але "м'який "живий корал" приймає нас у свої теплі і турботливі обійми, що дають комфорт і допомагають триматися на плаву в нашому мінливому світі".

Фото: pantone.com

Представники інституту відзначили, що цей відтінок дуже життєстверджуючий, теплий і яскравий. За словами виконавчого директора центру Литрис Айсмен, цей колір можна зустріти як в природному оточенні, так і в соцмережах.

"Відтінок, який святкує життя своєї подвійною роллю кольору як енергійного, так і турботливого, Pantone 16-1546 "живий корал" ще раз підтверджує те, що кольори здатні втілювати в собі наш колективний досвід і відображати те, що відбувається в глобальній культурі в певний момент часу", — говорить віце-президент Pantone Лорі Прессман.

Фото: pantone.com

Символізуючи нашу вроджену потребу в оптимізмі і пошуку радості, "живий корал" уособлює наше прагнення до грайливого самовираження.

Фото: pantone.com

Pantone визначає головний колір на майбутні 12 місяців з 2000 року. Кольором нинішнього року був обраний Ultra Violet.

Нагадаємо, раніше фахівці Pantone підібрали 5 найголовніших кольорів зими. Команда експертів провела дослідження і промониторила пошукові запити з усього світу, споживчі настрої, політичні події, і навіть природні катаклізми.

Ми також писали про те, що стиліст розповіла про головні модні тренди зими 2018-2019.

А також повідомляли, що стилісти запропонували три найбільш вдалі варіанти вбрання для зустрічі Нового року та Різдва 2019. Головне правило — скромність в бік, торішні сукні заховати подалі, ніяких сорочок і простеньких комплектів, тільки пишноту, яскравість, блиск і багато-багато обновок.

Відео: РБК-Україна