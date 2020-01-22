В пальто на голое тело: Наталья Водянова восхитила идеальной фигурой в стильном платье

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель посетила Всемирный экономический форум

Наталья Водянова, которая на днях показала стильный образ в трендовом пальто, решила развивать эту тему. 37-летняя звезда вновь покорила необычным образом. Для Всемирного экономического форума, где модель и филантроп выступила в качестве спикера, она надела оригинальный наряд. Приталенное черное платье-пальто с небольшим запахом и расклешенной к низу юбкой выглядело достаточно строго, но в то же время женственно и соблазнительно. По всей видимости, свою роль сыграл эффект надетой на голое тело верхней одежды. Дополнили образ черные ботинки на низком каблуке.

Наталья в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

Волосы модели были уложены на прямой пробор и завиты мягкими волнами. В это раз в макияже ей подчеркнули глаза, а губы покрыли легким розовым блеском. Последний штрих – хайлайтер, который покрывал кожу влажным сиянием. Выглядит Наталья, которая всегда восхищает поклонников молодостью и красотой, просто обворожительно.

Модель в пальто Dior (фото: instagram.com/natasupernova)

В своем микроблоге Наталья опубликовала несколько фото, сопроводив их развернутой подписью: "На мероприятии Women in Crisis в Давос-Хаусе во время Всемирного экономического форума я решил поговорить о достоинстве. Когда речь идет о достоинстве, это вопрос образования, потому что то, что может быть достойно для девушки в Европе, не то же самое для девушки в Индии. Довольно часто девушки и женщины не знают своих прав, и им не с кем поговорить… Спасибо Дэвиду Милибэнду (Международный комитет спасения), моему члену Совета директоров Специальной Олимпиады Анне Финукейн (Банк Америки) и Дине Пауэлл (Goldman Sachs) за то, что пригласили меня выступить".

Поклонники, которым все же больше интересна сама Наталья, чем ее рабочие проекты, засыпали ее восхищениями. Поклонники отметили цветущий внешний вид Водяновой и спросили, где приобрести подобный наряд.