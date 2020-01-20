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Идеальная пара: Наталья Водянова блистает в стильном образе и в компании мужа

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.01.2020 - 18:31
Идеальная пара: Наталья Водянова блистает в стильном образе и в компании мужа
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель просто сияет от счастья

Наталья Водянова, которая не так часто выходит в свет с любимым мужем, в минувшие выходные отправилась вместе с ним на день рождения любимой подруги. Алиса Вольская, как и Водянова, занимается модным бизнесом, а также развивает благотворительные проекты. Вечеринку она устроила в одном из парижских ресторанов, куда были приглашены только самые близкие друзья.

Идеальная пара: Наталья Водянова блистает в стильном образе и в компании мужаИдеальная пара: Наталья Водянова блистает в стильном образе и в компании мужаНаталья Водянова в компании мужа и сына (фото: instagram.com/natasupernova)

На праздник Наталья отправилась в стильном блестящем сером костюме – в похожем от Balmain она уже появлялась на светских ивентах. Узкие, слегка расклешенные брюки и джемпер с объемными плечами и золотистыми пуговицами подчеркнули стройное тело 37-летней звезды. Дополнили наряд босоножки на высоких каблуках, стильная укладка, а также достаточно яркий как для Натальи макияж.

На вечеринку Водянова пошла в компании не только будущего мужа, но и старшего сына. Антуан выбрал для ивента кэжуал: брюки горчичного оттенка, белую рубашку, темно-коричневый жилет и светло-серый пиджак. А Лукас, который уже и сам начал строить карьеру в мире моды, появляясь на подиумах в качестве модели, примерил необычный наряд. Он надел брюки с ярким принтом под зебру, черную рубашку, а также объемный пиджак.

Идеальная пара: Наталья Водянова блистает в стильном образе и в компании мужаНаталья и Алиса (фото: instagram.com/natasupernova)

В своем микроблоге она показала несколько фото с ними и написала: «Когда один мужчина краше другого». Поклонники принялись писать Наталье, что она выглядит просто потрясающе и буквально остановила время. Многие отметили, что смотрятся они с Антуаном гармонично и составляют идеальную пару.

В сториз модель добавила массу фото и видео, где веселятся гости. Наталья, как и все присутствующие, выглядела невероятно счастливой и поздравляла именинницу с новыми проектами.

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