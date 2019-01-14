Відпочила Осадча захопила новим образом в стильному плаття-вишиванці від українського дизайнера

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Середня вартість ошатної сукні становить $1000

Катя Осадча вже повернулася зі свого казкового відпочинку на Маврикії, звідки поділилася з шанувальниками райською красою. Ведуча повернулася в Україну як раз до Маланки (Щедрий вечір), яку відзначають 13 січня. Старий новий рік Осадча зустрілася у колі сім'ї, не забувши також побажати своїм підписникам смачної куті.

Меланку іменита українська телеведуча зустріла в стильному платті-вишиванці: на білому полотні вишиті оранжевими нитками традиційні візерунки. Воріт сукні декорований китицями різних розмірів.

Стильна Катя Осадча у сукні-вишиванці (фото: instagram.com/kosadcha)

Слід зазначити, що стильний вибір Осадчої швидше за все належить українському бренду Yuliya Magdych. Відома дизайнерка Юлія Магдич відома своїми розкішними сукнями-вишиванками, які часто з'являються в гардеробі не тільки ведучої "Світського життя", але й інших українських селебрітіс.

На сайті відомого бренду вартість схожих моделей сукні, як у Осадчої, становить в середньому $1000.

Скріншоти: yuliyamagdych.com

Підписники Осадчої поспішили відзначити, що їх улюблениця виглядає відмінно: відпочила і засмагла. Також багато подякували їй і привітали зі святами.

"Ви така божественна у цьому одіянії, як у казці", — пише bagaeva19713101.

"Дуже файна господиня! Щастя , здоров'я, достатку і благополуччя Вашій родині", — пише svpenek.

"Яка гарна засмага", — підкреслює yulka_piankova.

"Смугляночка", — погоджується sychevatanya1957.

"Катю, Ви фантастична жінка. Щастя добра, радості і здійснення мрій!" — зазначає melnykmarina.

"Syper-плаття", — уточнює oksanatravinska.

"Дуже гарне вбрання", — пише jmenya_g.

"Гарне плаття! А ви взагалі красуня! Щаслива!" — зазначає kseniygold.

До речі, під час свого відпочинку на острові Маврикій Осадча також радувала шанувальників яскравими образами в літніх сукнях з ошатною вишивкою.

Катя Осадча в сукнях з вишивкою на Маврикії (фото: instagram.com/kosadcha)

Цікаво, що Осадча, на відміну від багатьох інших зірок, нечасто публікувала фото, де вона позує в купальниках. І все ж кілька знімків таки з'явилися в соцмережах ведучої.

На одному з фото 35-річна Катя Осадча показала дійсно підтягнуту фігуру в закритому купальнику синього кольору із забавним написом "ідеальна дружина".

Пізніше LITE склав опитування, в якому ми пропонували вибрати найспекотнішу "міс бікіні 2019". На даний момент лідирує розкішна Даша Астаф'єва. На друге місце вирвалася Настя Каменських. Трійку лідерів замикає Санта Дімопулос.

Катя Осадча та Юрій Горбунов: історія відносин (відео: РБК-Україна)