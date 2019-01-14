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Відпочила Осадча захопила новим образом в стильному плаття-вишиванці від українського дизайнера

Lite » Мода 14.01.2019 - 12:39
Відпочила Осадча захопила новим образом в стильному плаття-вишиванці від українського дизайнера
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Середня вартість ошатної сукні становить $1000

Катя Осадча вже повернулася зі свого казкового відпочинку на Маврикії, звідки поділилася з шанувальниками райською красою. Ведуча повернулася в Україну як раз до Маланки (Щедрий вечір), яку відзначають 13 січня. Старий новий рік Осадча зустрілася у колі сім'ї, не забувши також побажати своїм підписникам смачної куті.

Меланку іменита українська телеведуча зустріла в стильному платті-вишиванці: на білому полотні вишиті оранжевими нитками традиційні візерунки. Воріт сукні декорований китицями різних розмірів.

Катя Осадча у сукні-вишиванці

Стильна Катя Осадча у сукні-вишиванці (фото: instagram.com/kosadcha)

Слід зазначити, що стильний вибір Осадчої швидше за все належить українському бренду Yuliya Magdych. Відома дизайнерка Юлія Магдич відома своїми розкішними сукнями-вишиванками, які часто з'являються в гардеробі не тільки ведучої "Світського життя", але й інших українських селебрітіс.

На сайті відомого бренду вартість схожих моделей сукні, як у Осадчої, становить в середньому $1000.

Вишиванки від Юлії Магдич

Юлія Магдич

Скріншоти: yuliyamagdych.com

Підписники Осадчої поспішили відзначити, що їх улюблениця виглядає відмінно: відпочила і засмагла. Також багато подякували їй і привітали зі святами.

  • "Ви така божественна у цьому одіянії, як у казці", — пише bagaeva19713101.
  • "Дуже файна господиня! Щастя , здоров'я, достатку і благополуччя Вашій родині", — пише svpenek.
  • "Яка гарна засмага", — підкреслює yulka_piankova.
  • "Смугляночка", — погоджується sychevatanya1957.
  • "Катю, Ви фантастична жінка. Щастя добра, радості і здійснення мрій!" — зазначає melnykmarina.
  • "Syper-плаття", — уточнює oksanatravinska.
  • "Дуже гарне вбрання", — пише jmenya_g.
  • "Гарне плаття! А ви взагалі красуня! Щаслива!" — зазначає kseniygold.

До речі, під час свого відпочинку на острові Маврикій Осадча також радувала шанувальників яскравими образами в літніх сукнях з ошатною вишивкою.

Катя Осадча на Маврикії

Осадча

Осадча в сукні-вишиванці

Катя Осадча в сукнях з вишивкою на Маврикії (фото: instagram.com/kosadcha)

Цікаво, що Осадча, на відміну від багатьох інших зірок, нечасто публікувала фото, де вона позує в купальниках. І все ж кілька знімків таки з'явилися в соцмережах ведучої.

На одному з фото 35-річна Катя Осадча показала дійсно підтягнуту фігуру в закритому купальнику синього кольору із забавним написом "ідеальна дружина".

Пізніше LITE склав опитування, в якому ми пропонували вибрати найспекотнішу "міс бікіні 2019". На даний момент лідирує розкішна Даша Астаф'єва. На друге місце вирвалася Настя Каменських. Трійку лідерів замикає Санта Дімопулос.

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