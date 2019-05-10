Обережно, гаряче: 33-річна Ірина Шейк поділилася відео у відвертих образах

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Супермодель продовжує демонструвати вбрання Тьєррі Мюглера

Ірина Шейк ще в березні показала масу культових нарядів від Тьєррі Мюглера, коли він влаштовував виставку своїх культових робіт в Монреалі. Тоді вона порадувала підписників безліччю відвертих стильних образів. Приміром, корсетом-мотоциклом, який був створений для кліпу Too Funky Джорджа Майкла.

А днями вона продовжила цю тему. Ірина опублікувала на своїй сторінці в Instagram триб'ют-відео, де демонструє багато інших нарядів знаменитого французького модельєра. У роликах показані оригінальні образи – з кліпів і зйомок, і тут же їх варіанти на Шейк.

"Час гри ... з генієм Тьєррі Мюглером", – написала красуня.

Ірина Шейк в оригінальній зйомці (фото: instagram.com/irinashayk)

"Найкрасивіша жінка", "Приголомшливо красива", "Така гаряча", "Абсолютно приголомшлива", "Ви одна з небагатьох моделей, які нагадують ікони з 90-х!", "Яка ж крута!", "Королева", "Це шедевр", "О мій бог! Це блискучий ролик", "У мене голова закрутилася від цього відео!", "Іра, щотижня нова кампанія. Коли ти все встигаєш?", – не втомлюються захоплюватися шанувальники моделі.

Треба зазначити, що Ірина справді зараз на піку популярності, і постійно бере участь в нових кампаніях. Так, тільки цієї весни вона стала обличчям аромату Jean Paul Gaultier – Scandal a Paris, нової колекції сумок Versace і представила чергову лінію Intimissimi.

А також Шейк регулярно демонструє образи Burberry – особою цього культового бренду вона є вже давно. Саме в нарядах від Рікардо Тіші вона з'являється практично на кожному світському заході. І одне з останніх – Бал Інституту костюма Met Gala 2019. На вечір Ірина прийшла в розкішному оксамитовому платті від Burberry, яке було визнано одним з найбільш стильних і елегантних.

До речі, захід супермодель відвідала одна, без свого коханого – Бредлі Купера, що викликало у представників ЗМІ та шанувальників красуні безліч підозр.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк показала рідкісне сімейне фото з сестрою і племінниками.