Ослепительно красивая: 46-летняя Виктория Бекхэм в облегабщем платье вызвала восторг в сети

Виктория Бекхэм показала очередное видео, на котором позирует в одном из нарядов бренда VB. Платье ярко-синего цвета – одно из самых знаковых у марки: облегающее по фигуре, с длинными рукавами, расширенными сверху, а также закрытым передом. При всей своей скромности, оно сделало Викторию женственной и соблазнительной. В дополнение к наряду супруга Дэвида Бекхэма подобрала туфли контрастного оттенка – зеленые, с изысканными завязками на щиколотках, которые подчеркнули красоту и стройность ног 46-летней звезды. «Синий для выходного дня в понедельник. Одета в один из фирменных силуэтов VB, рукав миди», – описала знаменитость свой лук.

Виктория в новом образе (видео: instagram.com/victoriabeckham)

Отличным дополнением к образу стал достаточно выразительный макияж, а также уложенные мягкими волнами на прямой пробор волосы. Поклонники не могли сдержать слов восторга от вида своего любимого дизайнера. «Я просто влюблена в это платье», «Прекрасна», «Это мой любимый цвет», «Вау, это платье просто божественно», «Моя королева», «Эти ресницы», «Восхитительная», «Красота», «Ослепительно красивая», – такими комментариями засыпали вечно молодую маму четырех детей.

Дэвид во всем помогает Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, к своему бизнесу любящая мама часто привлекает и детей, хотя бы в рекламных целях. Так, ранее она сделала забавное селфи с 9-летней дочерью, где обе представительницы знаменитой семьи примерили одинаковые наряды от бренда Виктории. Супруг и дети являются ее самыми преданными фанатами, всегда посещая показы. Дэвид также во времена кризиса вкладывает в марку внушительные суммы, во всем поддерживая обожаемую супругу.