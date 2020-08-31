Сліпуче красива: 46-річна Вікторія Бекхем в тісному платті викликала захват у мережі

Вікторія Бекхем показала чергове відео, на якому позує в речах бренду VB. Сукня яскраво-синього кольору – одна з найбільш знакових у марки: вона відрізняється олягаючим силуетом, довгими рукавами, розширеними зверху, а також закритим передом. При всій своїй скромності, воно зробило Вікторію жіночною і привабливою. В доповнення до вбрання дружина Девіда Бекхема підібрала туфлі контрастного відтінку – зелені, з вишуканими зав'язками на щиколотках, які підкреслили красу і стрункість ніг 46-річної зірки. «Синій для вихідного дня в понеділок. Одягнена в один з фірмових силуетів VB, рукав міді», – описала знаменитість свій лук.

Вікторія у новому образі. (відео: instagram.com/victoriabeckham)

Відмінним доповненням до образу став досить виразний макіяж, а також укладене м'якими хвилями на прямий проділ волосся. Шанувальники не могли стримати слів захоплення від вигляду свого улюбленого дизайнера. «Я просто закохана в це плаття», «Прекрасна», «Це мій улюблений колір», «Вау, це плаття просто божествене», «Моя королева», «Ці вії», «Чудова», «Краса», «Сліпуче красива», – такими коментарями засипали вічно молоду маму чотирьох дітей.

Девід у всьому допомагає Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, до свого бізнесу любляча мама часто залучає і дітей, хоча б в рекламних цілях. Так, раніше вона зробила кумедне селфі з 9-річною дочкою, де обидві представниці знаменитої родини приміряли однакові вбрання від бренду Вікторії. Чоловік і діти є найбільш відданими фанатами, завжди відвідуючи покази. Девід також під час кризи вкладає в марку значні суми, в усьому підтримуючи обожнювану дружину.