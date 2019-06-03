ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Королева-Львица: Бейонсе взорвала сеть эффектным нарядом на Wearable Art Gala

Lite » Мода 03.06.2019 - 20:30
Королева-Львица: Бейонсе взорвала сеть эффектным нарядом на Wearable Art Gala
Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

37-летняя певица порадовала необычным выходом

Бейонсе, которая никогда не против экспериментов, еще в прошлом году объявила о новом интересном проекте. Так, она озвучила одну из главных ролей  в уже успевшем наделать шума римейке мультфильма «Король Лев». Премьера назначена на лето. А сейчас активно идет промо-кампания. И Бейонсе действительно в этом профи! Она пришла на вечеринку Wearable Art Gala, которую организовала мама певицы Тина Ноулз, в необычном ярком наряде. R'n'B-королева превратилась в Королеву-львицу.  

Королева-Львица: Бейонсе взорвала сеть эффектным нарядом на Wearable Art GalaКоролева-Львица: Бейонсе взорвала сеть эффектным нарядом на Wearable Art GalaКоролева-Львица: Бейонсе взорвала сеть эффектным нарядом на Wearable Art GalaКоролева-Львица: Бейонсе взорвала сеть эффектным нарядом на Wearable Art Gala

Певица в необычном эффектоном образе (фото: instagram.com/beyonce) 

Создавал наряд ливанский бренд Georges Hobeika. Золотой комбинезон с блестящими узорами посередине был украшен головой льва. Перья имитировали гриву, а длинная накидка придавала нужной царственности. Завершали образ золотисте босоножки на каблуках и крупные серьги на мочках. Волосы певицы были выпрямлены, а макияж выполнен в бежево-коричневых тонах.    

Певица, которая редко делится постами в Instagram, в этот раз не пожалела времени. она запостила целую галерею роскошных кадров, которые буквально взорвали сеть.

  • Львица
  • Королева
  • Это все и даже больше!
  • Сердце льва
  • Это бомба!
  • Мне нужно это для нашей поездки в Disney World! Как вы думаете, это слишком много для Царства животных?!
  • Мне тоже нужен такой костюм на премьеру!
  • Это был бы ее наряд на воображаемом бродвейском шоу, которое у меня было в голове
  • О боже, как это прекрасно!
  • Я просто влюблен

К слову, свою заслуженную часть славы отхватила и дочь Бейонсе – Блю Айви. Девочка исполнила  саундтрек к мультфильму The Circle of Life.

Королева-Львица: Бейонсе взорвала сеть эффектным нарядом на Wearable Art Gala

Дочь певицы также стала звездой сети (фото: instagram.com/beyonce) 

Нужно отметить, что буквально каждый выход королевы сцены вызывает бешеный восторг у модных критиков. Так, на 30-ю премию GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) Media Awards она явилась в черном пиджаке, надетом на голое тело, и босоножках с разными бантами. А на церемонию 50-й премии NAACP Image Awards в белоснежном платье-пальто Balmain.  

Стильная и необычная: роскошная Ирина Шейк блистает на обложке Vogue Гонконг Плохая девчонка: Кристина Агилера оголилась для провокационной съемки известного глянца
Новости Украины Бейонсемодастиль
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь