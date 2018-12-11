Ольга Сумська захопила яскравим вбранням від українського дизайнера

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники позитивно оцінили образ актриси

Знаменита українська актриса Ольга Сумська, яка захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу, продемонструвала своїм шанувальникам яскравий і стильний наряд. Фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Сумська позує в ефектному жовтому напівпальто з чорною вишивкою і помпонами від українського дизайнера Юлії Магдич. На актрисі також надіто чорне плаття в підлогу.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Юлія, дякую, що завжди нас надихаєш", - написала під фото актриса.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники прийшли в захват від образу знаменитості і закидали її компліментами в коментарях.

"Олечка,на вашій чудовій фігурі будь-який наряд буде хітом. Захоплююся вашим талантом.Ви прекрасні!", "Шикаааарно!", "Як можна бути такою шикарною?)))) Ви -КРУТА , Олечко!", "Гордість України, краса!", "Дуже гарно і витонченно!", "Вас освіжають такі яскраві кольори. Якщо жінка така яскрава, то вона сама стає окрасою будь-якого образу. Це якраз про Вас", "Оленька прикрасить будь-який наряд. ПРИНАДНІСТЬ", "Неперевершено!" - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, українка в білосніжній сукні вразила своєю красою на конкурсі Міс світу 2018. Титул "Міс Світу 2018" отримала мексиканка Ванесса де Леон. Зазначимо, що в цьому році за головне звання змагалися учасниці з 118 країн світу.

Ми також писали про те, що британська актриса показала образ від українського дизайнера. Наомі Харріс навіть вдома ходить в одязі українського бренду. Зірка віддала перевагу зручному повсякденного костюма від Наталії Зінько.

Зазначимо, що зірка "50 відтінків сірого", американська актриса Дакота Джонсон, відвідала 17-й щорічний Міжнародний кінофестиваль в Марракеші (Марокко). На червоній доріжці Дакота з'явилася в мінімалістичному платті перлового кольору з весняної колекції українського бренду Bevza, вартістю 670 доларів.

Відео: (video.rbc.ua)