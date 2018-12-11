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Ольга Сумська захопила яскравим вбранням від українського дизайнера

Lite » Стиль і мода 11.12.2018 - 17:37
Ольга Сумська захопила яскравим вбранням від українського дизайнера
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники позитивно оцінили образ актриси

Знаменита українська актриса Ольга Сумська, яка захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу, продемонструвала своїм шанувальникам яскравий і стильний наряд. Фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Сумська позує в ефектному жовтому напівпальто з чорною вишивкою і помпонами від українського дизайнера Юлії Магдич. На актрисі також надіто чорне плаття в підлогу.

Ольга Сумська захопила яскравим вбранням від українського дизайнера

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

"Юлія, дякую, що завжди нас надихаєш", - написала під фото актриса.

Ольга Сумська захопила яскравим вбранням від українського дизайнера

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Шанувальники прийшли в захват від образу знаменитості і закидали її компліментами в коментарях.

"Олечка,на вашій чудовій фігурі будь-який наряд буде хітом. Захоплююся вашим талантом.Ви прекрасні!", "Шикаааарно!", "Як можна бути такою шикарною?)))) Ви -КРУТА , Олечко!", "Гордість України, краса!", "Дуже гарно і витонченно!", "Вас освіжають такі яскраві кольори. Якщо жінка така яскрава, то вона сама стає окрасою будь-якого образу. Це якраз про Вас", "Оленька прикрасить будь-який наряд. ПРИНАДНІСТЬ", "Неперевершено!" - пишуть фоловери.

Ольга Сумська захопила яскравим вбранням від українського дизайнераОльга Сумська захопила яскравим вбранням від українського дизайнера

Ольга Сумська захопила яскравим вбранням від українського дизайнераОльга Сумська захопила яскравим вбранням від українського дизайнера

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, українка в білосніжній сукні вразила своєю красою на конкурсі Міс світу 2018. Титул "Міс Світу 2018" отримала мексиканка Ванесса де Леон. Зазначимо, що в цьому році за головне звання змагалися учасниці з 118 країн світу.

Ми також писали про те, що британська актриса показала образ від українського дизайнера. Наомі Харріс навіть вдома ходить в одязі українського бренду. Зірка віддала перевагу зручному повсякденного костюма від Наталії Зінько.

Зазначимо, що зірка "50 відтінків сірого", американська актриса Дакота Джонсон, відвідала 17-й щорічний Міжнародний кінофестиваль в Марракеші (Марокко). На червоній доріжці Дакота з'явилася в мінімалістичному платті перлового кольору з весняної колекції українського бренду Bevza, вартістю 670 доларів.

Відео: (video.rbc.ua)

Британська актриса показала образ від українського дизайнера "Відьма": Ольга Сумська захопила зовнішнім виглядом на зйомках кліпу
Новини України Ольга Сумськадизайнернаряд
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