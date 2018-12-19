"Вогняна досконалість": дизайнер розповів, як створював сукню Міс Всесвіт (фото)

Фото: Катріона Грей (instagram.com/catriona_gray)

Потоки червоної лави, що стікають по чорній обпаленій землі, з танцюючими вогниками іскор: а які у вас асоціації з цим платтям?

Мак Туманг (Mak Tumang) — молодий філіппінський дизайнер з багатодітної сім'ї. З раннього дитинства Мака приваблювали дизайн і мода. Створюючи неймовірні наряди, він брав своє натхнення у мистецтві, архітектурі, природі. Одне з природних явищ і стало ідеєю для створення сукні переможниці конкурсу краси Міс Всесвіт 2018 року Катріони Грей.

Фото: Ескізи переможного плаття-лави Катріони Грей (instagram.com/maktumang)

Дизайнер створив приголомшливе плаття для прекрасної міс Всесвіт Катріони Грей, взявши натхнення в самому активному вулкані на Філіппінах - Майоне. Вулкан вивергається досить часто, і видовище лави, що стікае додолу допомогло Маку винайти концепцію наряду.

Фото: Саме в цьому платті Катріона Грей отримала корону як найкрасивіша дівчина планети (instagram.com/maktumang)

"Майон: вогняна і прекрасна досконалість", - висловив своє захоплення Мак Туманг.

"Майон є натхненням для цього творіння. Його називають "ідеальним конусом" із-за його симетричної конічної форми. У народних казках йдеться, що він був названий на честь міфологічної героїні "Дараганг Магайон" ("Прекрасна леді")", - розповів дизайнер про те, що стало прототипом сукні.

Фото: Вигляд зі спини (instagram.com/maktumang)

"Катріона може вважатися сучасним Дараганг Магайон. Вона втілює в собі красу філіппінців, розум і пристрасть. Ця леді дійсно у вогні! Подивися, як вона викидається прямо перед твоїми очима, і нехай тече лава благодаті, добра і надії", - відгукнувся він про переможницю конкурсу Міс Всесвіт Катриону Грей.

Фото: У Маку Туманга особливе бачення на сукні, яким позаздрила б навіть казкова принцеса (instagram.com/maktumang)

У Маку Туманга, дійсно, унікальне бачення жіночої краси. Він створює особливий світ та не боїться експериментів з тканинами і текстурами. Тюль, шовк, органза, атлас, каміння, бісер, квіти, ручна вишивка — все це використовує майстер у своїй роботі.

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