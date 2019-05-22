Одна другой краше: Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер взорвали сеть "горячим" фото

Ким Кардашьян, как известно, родилась в многодетной семье. У звезды есть 2 родные сестры и брат: Кортни, Хлои и Роб, единоутробные сестры Кендалл и Кайли Дженнер. А также сводные братья Бартон, Брендон и Броуди Дженнер и сестра Кейси Дженнер. Всем им так или иначе она периодически уделяет внимание. Так, несколько часов назад она поделилась снимком с 23-летней Кендалл.

Ким и Кендалл обожают друг друга (фото: instagram.com/kimkardashian)

Девушки позируют на фото в вечерних платьях. Ким – в черном с откровенным декольте, а Кендалл – в розовом с высоким разрезом, открывшим бесконечные ноги самой высокооплачиваемой супермодели в мире. Кадр сделан во время одного из многочисленных светских мероприятий, которые посещают знаменитые сестры. А потому они предстали во всей красе: макияж, прически и аксессуары звезд просто идеальны. Ким и Кендалл присели на ступеньках, показав роскошные фигуры. Обе деушки выглядят великолепно, но Ким решила сделать акцент именно на красоте младшей сестры. "Моя сестра такая красивая", – написала она.

Кендалл Дженнер построила самую успешную карьеру модели из всех сестер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Возможно, таким образом Ким хочет привлечь внимание к бьюти-бренду, который недавно представила Кендалл. Так она уже поступала, когда Кортни запускала свой лайфстайл-сайт poosh. А может, просто хотела порадовать любимую младшую сестру. В любом случае фото имело огромный успех, вызвав у подписчиков массу эмоций. И они не стали держать их при себе, оставив многочисленные комментарии под фото Ким.

Все сестры семьи Кардашьян-Дженнер невероятно дружны (фото: instagram.com/kendalljenner)

Поразительная двойная красота!

Обе вы просто чудо…

Малышки в огне!

Так и есть, твоя сестра выглядит так красиво и великолепно…

О да!

Вы такие горячие…

Вот это ноги!

Да, она моя любимица!

Бомба

Божественные тела

Но ты самая красивая, моя королева.

Ким Кардашьян в съемке для своего бренда KKW Beauty (фото: instagram.com/kimkardashian)

Стоит отметить, что сама Ким также не забывает о бизнесе. Совсем недавно она представила новую коллекцию свадебного макияжа, приуроченню к 5-й годовщине свадьбы с муже Канье Уэстом.