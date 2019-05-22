Одна краща за іншу: Кім Кардашьян і Кендалл Дженнер підірвали мережу "гарячим" фото

38-річна Кім похвалила красу 23-річної Кендалл
Кім Кардашьян, як відомо, народилася в багатодітній сім'ї. У зірки є 2 рідні сестри і брат: Кортні, Хлої і Роб, єдиноутробні сестри Кендалл і Кайлі Дженнер. А також зведені брати Бартон, Брендон і Броуді Дженнер і сестра Кейсі Дженнер. Всім їм так чи інакше вона періодично приділяє увагу. Так, кілька годин тому вона поділилася знімком з 23-річною Кендалл.
Дівчата позують на фото у вечірніх сукнях. Кім – в чорному з відвертим декольте, а Кендалл – в рожевому з високим розрізом, який відкрив нескінченні ноги найбільш високооплачуваною супермоделі у світі. Кадр зроблений під час одного з численних світських заходів, які відвідують знамениті сестри. А тому вони постали у всій красі: макіяж, зачіски і аксесуари зірок просто ідеальні. Кім і Кендалл присіли на сходах, показавши розкішні фігури. Обидві деушки виглядають прекрасно, але Кім вирішила зробити акцент саме на красі молодшої сестри. "Моя сестра така красива", – написала вона.
Можливо, таким чином Кім хоче привернути увагу до б'юті-бренду, який нещодавно представила Кендалл. Так вона вже робила, коли Кортні запускала свій лайфстайл-сайт poosh. А може, просто хотіла порадувати обожнювану молодшу сестру. У будь-якому випадку фото мало величезний успіх, викликавши у послідодувачів масу емоцій. І вони не стали тримати їх при собі, залишивши численні коментарі під фото Кім.
Варто відзначити, що сама Кім також не забуває про бізнес. Зовсім недавно вона представила нову колекцію весільного макіяжу, приуроченню до 5-ї річниці весілля з чоловіка Каньє Вестом.