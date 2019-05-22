Одна краща за іншу: Кім Кардашьян і Кендалл Дженнер підірвали мережу "гарячим" фото

Кім Кардашьян, як відомо, народилася в багатодітній сім'ї. У зірки є 2 рідні сестри і брат: Кортні, Хлої і Роб, єдиноутробні сестри Кендалл і Кайлі Дженнер. А також зведені брати Бартон, Брендон і Броуді Дженнер і сестра Кейсі Дженнер. Всім їм так чи інакше вона періодично приділяє увагу. Так, кілька годин тому вона поділилася знімком з 23-річною Кендалл.

Кім і Кендалл обожнюють один одного (фото: instagram.com/kimkardashian)

Дівчата позують на фото у вечірніх сукнях. Кім – в чорному з відвертим декольте, а Кендалл – в рожевому з високим розрізом, який відкрив нескінченні ноги найбільш високооплачуваною супермоделі у світі. Кадр зроблений під час одного з численних світських заходів, які відвідують знамениті сестри. А тому вони постали у всій красі: макіяж, зачіски і аксесуари зірок просто ідеальні. Кім і Кендалл присіли на сходах, показавши розкішні фігури. Обидві деушки виглядають прекрасно, але Кім вирішила зробити акцент саме на красі молодшої сестри. "Моя сестра така красива", – написала вона.

Кендалл Дженнер побудувала саму успішну кар'єру моделі з усіх сестер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Можливо, таким чином Кім хоче привернути увагу до б'юті-бренду, який нещодавно представила Кендалл. Так вона вже робила, коли Кортні запускала свій лайфстайл-сайт poosh. А може, просто хотіла порадувати обожнювану молодшу сестру. У будь-якому випадку фото мало величезний успіх, викликавши у послідодувачів масу емоцій. І вони не стали тримати їх при собі, залишивши численні коментарі під фото Кім.

Всі сестри сім'ї Кардашьян-Дженнер неймовірно дружні (фото: instagram.com/kendalljenner)

Вражаюча подвійна краса!

Обидві ви просто диво...

Крихітки у вогні!

Так і є, твоя сестра виглядає так красиво і чудово...

О, так!

Ви такі гарячі...

Ох, ці ноги!

Так, вона моя улюблениця!

Бомба!

Божественні тіла.

Але ти найкрасивіша, моя королева.

Кім Кардашьян у зйомці для свого бренду KKW Beauty (фото: instagram.com/kimkardashian)

Варто відзначити, що сама Кім також не забуває про бізнес. Зовсім недавно вона представила нову колекцію весільного макіяжу, приуроченню до 5-ї річниці весілля з чоловіка Каньє Вестом.