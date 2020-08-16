Одеваемся стильно в офис: топ модных идей от эксперта

Выбор образа для работы – задача не из легких. Скучные стандартные варианты надоели, хочется "вписать" стильные вещи в свой дресс код и выглядеть актуально даже в офисе, ведь именно там большинство зачастую проводит львиную долю времени. Стилист Анна Ивахненко предложила готовые формулы образов для педагогов и офисных сотрудников. Впрочем, она добавила, что такие луки подойдут и тем, кто любит классику, а также помогут создать впечатление собранного делового человека.

Даже если у вас нет строгого дресс кода, чтобы производить должное впечатление и рассчитывать на карьерный рост стилист рекомендует обращать внимание на свой внешний вид. Рабочие схемы образов к вашему вниманию:

Костюм брючный+туфли/лоферы

Рубашка/блуза+юбка миди+туфли/лоферы

Платье миди (футляр, на запах, прямое)+лодочки/туфли/балетки

Рубашка+брюки+лоферы/балетки

Стильный верх для прохладного лета: стилист предложила топ вариантов

Рубашка+пиджак+бермуды+лоферы/туфли

Свитер+брюки+лоферы/балетки

Футболка+пиджак+джинсы (для пятницы, обувь по дозволенности: от лодочек до кроссовок.

Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)

Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова назвала топ-5 модных вещей, которые позволят выглядеть стильно в межсезонье.