ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Стильно одягаємося в офіс: топ модних ідей від експерта

Неділя 16 серпня 2020 14:47
Стильно одягаємося в офіс: топ модних ідей від експерта
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Експерт запропонувала топ стильних варіантів для робочих буднів

Вибір образу для роботи – завдання не з легких. Нудні стандартні варіанти набридли, хочеться "вписати" стильні речі в свій дрес-код і виглядати актуально навіть в офісі, адже саме там більшість найчастіше проводить левову частку часу. Стиліст Анна Івахненко запропонувала готові формули образів для педагогів і офісних співробітників. Втім, вона додала, що такі луки підійдуть і тим, хто любить класику, а також допоможуть створити враження зібраної ділової людини.

Навіть якщо у вас немає суворого дрес коду, щоб виробляти належне враження і розраховувати на кар'єрне зростання стиліст рекомендує звертати увагу на свій зовнішній вигляд. Робочі схеми образів до вашої уваги:

  • Костюм брючний+туфлі/лофери
  • Сорочка/блуза+спідниця міді+туфлі/лофери
  • Плаття міді (футляр, на запах, пряме)+човники/туфлі/балетки
  • Сорочка+штани+лофери/балетки

Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варіантів

  • Сорочка+піджак+бермуди+лофери/туфлі
  • Светр+штани+лофери/балетки
  • Футболка+піджак+джинси (для п'ятниці, взуття за дозволеності: від човників до кросівок

Стильно одягаємося в офіс: топ модних ідей від експерта

Стильно одягаємося в офіс: топ модних ідей від експерта

Стильно одягаємося в офіс: топ модних ідей від експерта

Стильно одягаємося в офіс: топ модних ідей від експерта

Стильно одягаємося в офіс: топ модних ідей від експерта

Стильно одягаємося в офіс: топ модних ідей від експерта

Стильно одягаємося в офіс: топ модних ідей від експерта

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господінова назвала топ-5 модних речей, які дозволять виглядати стильно в міжсезоння.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України стилистмода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся