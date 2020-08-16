Стильно одягаємося в офіс: топ модних ідей від експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт запропонувала топ стильних варіантів для робочих буднів

Вибір образу для роботи – завдання не з легких. Нудні стандартні варіанти набридли, хочеться "вписати" стильні речі в свій дрес-код і виглядати актуально навіть в офісі, адже саме там більшість найчастіше проводить левову частку часу. Стиліст Анна Івахненко запропонувала готові формули образів для педагогів і офісних співробітників. Втім, вона додала, що такі луки підійдуть і тим, хто любить класику, а також допоможуть створити враження зібраної ділової людини.

Навіть якщо у вас немає суворого дрес коду, щоб виробляти належне враження і розраховувати на кар'єрне зростання стиліст рекомендує звертати увагу на свій зовнішній вигляд. Робочі схеми образів до вашої уваги:

Костюм брючний+туфлі/лофери

Сорочка/блуза+спідниця міді+туфлі/лофери

Плаття міді (футляр, на запах, пряме)+човники/туфлі/балетки

Сорочка+штани+лофери/балетки

Стильний верх для прохолодного літа: стиліст запропонувала топ варіантів

Сорочка+піджак+бермуди+лофери/туфлі

Светр+штани+лофери/балетки

Футболка+піджак+джинси (для п'ятниці, взуття за дозволеності: від човників до кросівок

Ілюстративне фото (instagram.com/annawithsoul)

Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господінова назвала топ-5 модних речей, які дозволять виглядати стильно в міжсезоння.