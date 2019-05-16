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Чарівна онука Ротару підкорила розкішним декольте і довгими ногами

Lite » Мода 16.05.2019 - 15:12
Чарівна онука Ротару підкорила розкішним декольте і довгими ногами
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Софія Євдокименко відвідала галерею в Лондоні

Онука легендарної Софії Ротару, Соня Євдокименко, перейняла у знаменитої бабусі найкращі риси – вона росте надзвичайною красунею з безліччю талантів. Дівчина цікавиться мистецтвом, займається творчістю, співає і випускає треки, а також досягла успіху в модельному бізнесі і володіє бездоганним смаком і почуттям стилем. Зовнішність Софії викликає захоплення у оточуючих, а також підписників юної красуні в соцмережах. Так, внучка Ротару захопила фото в лаконічному чорному вбранні, яке опублікувала в Instagram.

Нещодавно дівчина побувала в Італії, куди приїхала заради відвідування Венеціанського бієнале, де її вразили фестивальні роботи. Про що вона повідомила підписникам, опублікувавши найкращі з них у фотоблозі. Соня повернулася до Лондона, де навчається і живе, але вирішила продовжити традицію відвідування мистецьких подій та виставок.

"З Венеції в Лондон. Художні пригоди тривають ... Приватний огляд нових картин і скульптур Аніша Капура", - написала вона, позуючи на фоні абстрактної картини знаменитого британсько-індійський скульптора і художника.

Чарівна онука Ротару підкорила розкішним декольте і довгими ногами

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Дівчина для відвідування галереї віддала перевагу укороченим брюкам прямого крою, бузі з помітним декольте, чорному піджаку і ботильйонам в тон. Природний макіяж і розпущене волосся доповнили елегантний лук дівчини.

"Сонечко, бажаю тобі приємних вражень від перегляду цих картин. Ти молодець, що у вільний від навчання час відвідуєш такі заходи. Удачі тобі і всього самого доброго", "Чи є у цієї картини назва?", "Потужний арт", - приєдналися до обговорення робіт художника фолловери Софії.

Раніше Софія Євдокименко показала прогулянку по парку в Лондоні і опублікувала знімок у сукні-вишиванці від українського бренду на фоні природи.

До речі, внучка Софії Ротару вразила пікантним фотосетом в Парижі.

Ефектна Софія Ротару у прозорій сукні шокувала мережу Бохо-шик: внучка Ротару полонила розкішним луком в сукні-вишиванці
Новини України РотаруСофия Евдокименко
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