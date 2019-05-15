Чарівна: Кейт Міддлтон блищить в сукні в горошок на заході в парку Блетчлі

Кейт Міддлтон (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Герцогиня Кембриджська порадувала новим виходом

Кейт Міддлтон, яка щодо давно не з'являлася на публіці, порадувала шанувальників новим стильним виходом. Герцогиня Кембриджська відвідала Блетчлі-парк, в якому її бабуся – Валері Глассборо – працювала під час Другої світової війни, займаючись дешифровкою німецької машини Enigma. Кейт вже відвідувала дану організацію в 2014-му році. Метою її візиту у вівторок, 14 травня, стало привернення уваги до виставки, присвяченої 75-й річниці знаменитої військової операції – висадці в Нормандії.

Герцогиня Кембриджська в сукні від Alessandra Rich (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Кейт, відома своєю пристрастю до повторного надягання улюблених речей, і в цей раз не стала змінювати традиції. Вона з'явилася на публіці в чарівному вбранні: довге темно-синє плаття в горошок з маленьким білим коміром, манжетами і гудзиками зробило її образ неймовірно жіночним і по-весняному свіжим. До речі, вінтажний стиль і горошок на піку популярності, так що герцогиня потрапила в саму точку. Вона доповнила вбрання блакитними замшевими туфлями-човниками на високому каблуці від Emmy London вартістю близько $550, маленьким темно-синім клатчем Smythson ( $580), перловими сережками і невеликий брошкою. Завершальний штрих – натуральний макіяж з невеликими стрілками і вільно спадаюче по плечах волосся, укладене в легку хвилю.

Кейт Міддлтон в чарівному образі в Блетчлі-парку (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Саме в цьому вбранні від Alessandra Rich вартістю близько $2 257 дружина принца Вільяма позувала для сімейного портрета в честь 70-річчя принца Чарльза. Варто зазначити, що тоді Кейт також віддала перевагу подібним аксесуарам та зачісці.

Цікаво, що в такому ж платті була і давня подруга Меган Маркл Ебігейл Спенсер під час її одруження з принцом Гаррі в минулому році. Актриса інакше обіграла наряд, додавши до нього невеликий капелюшок з вуаллю, чорний ремінь на талії і білі босоніжки.

До речі, не так давно Кейт Міддлтон з принцом Вільямом відвідали Північний Уельс, де показала кардинально інший спосіб. Але потрібно визнати, однією з найбільш стильних персон королівської сім'ї вони все до лиця.