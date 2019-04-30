Идеальная пара: топ-3 самых стильных выхода принца Уильяма и Кейт Миддлтон в этом году

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Они отлично смотрятся в жизни и на светских приемах

Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые вчера отметили 8-ю годовщину свадьбы, до сих пор получают поздравления. Еще бы: герцоги Кембриджские – вдохновляющий пример идеальной семьи не только для Великобритании, но и для всего мира. Они демонстрируют верность, преданность и любовь, они чтят традиции и обожают своих детей… А мы решили вспомнить, что это еще и одна из самых стильных пар в мире! Только за этот год Кейт и принц Уильям совершили массу выходов, которые показывают безукоризненный вкус обоих и то, как великолепно они смотрятся вместе. Любуемся!

Визит в Северную Ирландию

Радостные Кей и Уильям в Северной Ирландии (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

В феврале герцоги Кембриджские отправились с неожиданным для всех поклонников визитом в Северную Ирландию. Пара явилась туда с важной миссией, в приподнятом настроении и в стильных нарядах. Днем Кейт блистала в ярко-красном пальто Carolina Herrera, черных леггинсах и ботинках на каблуке. А вечером примерила женственное платье из блестящей ткани нежно-зеленого оттенка. Принц был одет в стильный темно-серый костюм и белую рубашку. Такой простой и мужественный образ – идеальный контраст для нежного лука Кейт.

Поездка в Блэкпул

Герцог и герцогиня Кембриджские в Блэкпуле (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

В марте пара нанесла визит в Блэкпул. Здесь они решали массу социальных вопросов, а также продемонстрировали очередной стильный ансамбль. Кейт выбрала один из любимых оттенков – зеленый. Она надела женственное платье с мелким цветочным принтом от Michael Kors с пышной юбкой, воротником и тонким поясом, а также высокие замшевые сапоги.

Завершили образ стильная укладка и минималистичные украшения. Принц Уильям в этот дождливый день дополнил классический костюм в серых тонах черным свитером, что сделало его образ менее официальным. Благодаря аксессуарам: ремню и часам на запястье, его наряд идеально дополнял стиль супруги.

Парад в честь Дня святого Патрика

Кейт Миддлтон и принц Уильям на параде в честь Дня святого Патрика (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Нельзя не вспомнить еще один яркий выход пары этой весной – 17 марта Кейт и принц Уильям блистали на параде в честь Дня святого Патрика. Торжественное событие не было бы таким ярким без их участия! Кейт вновь отдала предпочтение зеленому – прямое пальто изумрудного оттенка Alexander McQueen, напоминающее деталями и силуэтом военную форму, тем не менее смотрелось женственно и свежо. Все благодаря деталям: шляпке с крупными цветами James Lock&Co, брошью Cartier и живой веточкой трилистника.

Уильям, который является полковником ирландской армии, надел классическую военную форму. Нужно ли говорить, что смотрелись они просто потрясающе!

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