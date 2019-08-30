Обновляем гардероб к осени: как выглядеть дорого за меньшую сумму

Певица Анна Седокова не только публикует в сети откровенные фото, а и делится с девушками секретами красоты и полезными советами из разных сфер жизни. Так, ранее она дала рекомендации, как развить в себе женственность, а теперь решила переключиться на тему моды.

Ты хочешь быть такой девушкой, на которую все оборачиваются, но возможности на шоппинг в ЦУМе нет? Анна нашла полезные советы, как выглядеть дорого за меньшую сумму и поделилась ими на своей странице в Instagram.

Про ухоженность, парфюм и поведение говорить нет смысла, это ясно каждой, разговор пойдет об одежде, тем более, что уже пора менять гардероб на осень.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Обращайте внимание на подкладку - на качественной одежде она пришита аккуратно и не выглядывает из-под одежды;

Следите за рисунком на швах, он не должен быть разорванным, нарушенным, будто сшит из разных кусков ткани;

Избегайте открытых молний на одежде, это очень дешевит образ. Исключение, только если молния соответствует цвету или это дизайнерский элемент, хотя в таком случае она будет прикрыта планкой;

Иллюстративное фото: (instagram.com/annaupgraded)

Выбирайте искусственную замшу, она выглядит дороже, чем эко-кожа;

Отдайте предпочтение обуви с острыми носами. Такие балетки и туфельки смотрятся просто шикарно и отлично подходят и для прогулок и для офиса;

Не носите мятые вещи, тут все ясно, неряшливость не прибавляет очков к привлекательности;

Не покупайте сумки с бахромой, складками, вышивкой (такие детали скрывают плохое качество) и дешевой фурнитурой. Лучше выбрать жесткой формы, она прослужит вам дольше и больше похожа на люксовую вещь.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Обращайте внимание на мелочи. У качественной одежды должны быть ровные швы, а нитки совпадать с оттенком ткани. Края одежды без торчащих ниток, аккуратно обработаны. Если присутствуют пластмассовые пуговицы, замените их на качественные и красивые.

Выбирайте белый цвет. Он сам по себе выглядит дорого, особенно, если он БЕЛЫЙ, а не застиранный. Обуви это так же касается.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

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