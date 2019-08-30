Оновлюємо гардероб до осені: як виглядати дорого за меншу суму

Співачка Анна Сєдокова не тільки публікує в мережі відверті фото, а й ділиться з дівчатами секретами краси і корисними порадами з різних сфер життя. Так, раніше вона дала рекомендації, як розвинути в собі жіночність, а тепер вирішила переключитися на тему моди.

Ти хочеш бути такою дівчиною, на яку всі обертаються, але можливості на шопінг в Цумі немає? Ганна знайшла корисні поради, як виглядати дорого за меншу суму і поділилася ними на своїй сторінці в Instagram.

Про доглянутість, парфум і поведінку говорити немає сенсу, це ясно кожній, розмова піде про одяг, тим більше, що вже пора міняти гардероб на осінь.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Звертайте увагу на підкладку - на якісному одязі вона пришита акуратно і не визирає з-під одягу;

Слідкуйте за малюнком на швах, він не повинен бути розірваним, порушеним, ніби зшитий з різних шматків тканини;

Уникайте відкритих блискавок на одязі, це дуже дешевить образ. Виняток, тільки якщо блискавка відповідає кольору або це дизайнерський елемент, хоча в такому випадку вона буде прикрита планкою;

Ілюстративне фото: (instagram.com/annaupgraded)

Вибирайте штучну замшу, вона виглядає дорожче, ніж еко-шкіра;

Віддайте перевагу взуттю з гострими носами. Такі балетки і туфельки виглядають просто шикарно і відмінно підходять і для прогулянок, і для офісу;

Не носіть м'яті речі, тут все ясно, неохайність не додає очок до привабливості;

Не купуйте сумки з бахромою, складками, вишивкою (такі деталі приховують погана якість) і дешевої фурнітурою. Краще вибрати жорсткої форми, вона прослужить вам довше і більше схожа на люксову річ.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Звертайте увагу на дрібниці. У якісного одягу повинні бути рівні шви, а нитки збігатися з відтінком тканини. Краї одягу без стирчать ниток, акуратно оброблені. Якщо присутні пластмасові гудзики, замініть їх на якісні і красиві.

Виберіть білий колір. Він сам по собі виглядає дорого, особливо, якщо він БІЛИЙ, а не запраний. Взуття це так само стосується.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Раніше Анна Сєдокова запропонувала 8 цікавих ідей для спільного вікенду.

Також Анна Сєдокова розповіла, як змінити ставлення до себе і прийняти такою, яка ти є.