ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З оголеними грудьми на мотоциклі: Дженніфер Лопес блищить у відвертій зйомці для Vanity Fair

Lite » Мода 14.01.2020 - 18:32
З оголеними грудьми на мотоциклі: Дженніфер Лопес блищить у відвертій зйомці для Vanity Fair
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Актриса дала відверте інтерв'ю

Дженніфер Лопес прикрасила чергову обкладинку. Вона стала однією з героїнь спеціального випуску Vanity Fair Hollywood Issue. Компанію їй склали легенди кінематографа, включаючи Едді Мерфі, Рене Зеллвегер (разом вони постали і на обкладинці), Антоніо Бандераса і Віллема Дефо. Так і початківці, що вже голосно заявили про себе: Пак Со Дам з "Паразитів", Флоренс П'ю з "Маленьких жінок", Аквафіна, відома за ролями в "Вісім подруг Оушена" і "Прощання", а також багато інших.

Як написали на сторінці видання, Дженніфер Лопес і 20 найяскравіших зірок 2020 року покликані разом розповісти історію про мрії, які живлять Голлівуд, і дороги, які ведуть туди.

З оголеними грудьми на мотоциклі: Дженніфер Лопес блищить у відвертій зйомці для Vanity FairНова обкладинка Vanity Fair (фото: instagram.com/jlo)

Співачка і актриса, яка вже встигла отримати безліч нагород за свою останню роль у фільмі "Стриптизерки", однією з перших поділилася з шанувальниками новою обкладинкою. На своїй сторінці в Instagram вона написала пост: "26-й щорічний голлівудський випуск Vanity Fair вже тут, і для мене велика честь бути разом з 22 моїми колегами...".

З оголеними грудьми на мотоциклі: Дженніфер Лопес блищить у відвертій зйомці для Vanity FairСпівачка приміряла і інші образи (фото: instagram.com/jlo)

На обкладинці, яку показала Дженніфер, вона приміряла чорний костюм з відвертим декольте від YSL: вузькі чорні брюки і піджак, покритий паєтками. Цю модель, до речі, на подіумі демонструвала Наомі Кемпбелл.

З оголеними грудьми на мотоциклі: Дженніфер Лопес блищить у відвертій зйомці для Vanity FairНаомі в костюмі від YSL (фото: instagram.com/naomi)

Завершують образ кольє з дорогоцінними каменями, а також берет з лакованої шкіри. 50-річна красуня компанії Рене Зеллвегер і Едді Мерфі сидить на мотоциклах на тлі барвистих пейзажів пустелі.

З оголеними грудьми на мотоциклі: Дженніфер Лопес блищить у відвертій зйомці для Vanity FairЗйомка війшла стильною і незвичайною(фото: instagram.com/jlo)

Всі герої відповіли на безліч запитань від редакторів видання. А тому матеріал вийшов досить великим і цікавим. Так, Лопес зізналася, що акторська гра – її головна любов.

"Я б сказав, що танці і музика – моя перша любов, але акторська гра – це кохання всього мого життя... Я відчуваю, що кожен раз, коли я входжу в нову роль, я стаю кимось, ким я не є. Люди бачать не Джей Ло, вони бачать покоївку, вони бачать стриптизерку, вони бачать того, кого вони повинні бачити, тому що я все ще можу дати вам відстрочку зневіри... Це виклик для мене, але і гострі відчуття".

А найбільш великим упущенням в кар'єрі вважає фільм "Невірна". Дженніфер відмовилася від участі у фільмі і в результаті там зіграла Дайан Лейн. Але співачка досі шкодує про цей крок.

Оце декольте! Дженніфер Лопес вразила пишними формами в розкішній сукні від Elie Saab Королева червоних доріжок: Дженніфер Лопес блищить на кінофестивалі в розкішному образі
Новини України Дженніфер Лопес
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся