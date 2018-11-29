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Володарка Греммі блиснула на публіці в сукні від українського дизайнера

Lite » Стиль і мода 29.11.2018 - 17:21
Володарка Греммі блиснула на публіці в сукні від українського дизайнера
Фото: Алессия Кара (instagram.com/alessiasmusic)

Співачка обрала вбрання з колекції осінь-зима 2018/2019 Дафни Мей

Володарка "Греммі" як "Кращий новий виконавець-2018", канадська соул-співачка Алессія Кара вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера.

Так, на семидесятій церемонії вручення премії Bambi Awards в Берліні, вона з'явилася у вбранні з колекції осінь-зима 2018/2019 Дафни Мей. Про це повідомляється на сторінці бренду в Instagram.

Володарка Греммі блиснула на публіці в сукні від українського дизайнераВолодарка Греммі блиснула на публіці в сукні від українського дизайнера

Фото: instagram.com/dafna_may

22-річна Алессія приміряла темно-синє плаття міді з шовку з довгими рукавами і яскравими принтами. Свій образ співачка доповнила модними туфлями.

Володарка Греммі блиснула на публіці в сукні від українського дизайнера

Фото: Алессія Кара (instagram.com/alessiasmusic)

Відзначимо, що вартість цього наряду - 14 тисяч гривень.

Володарка Греммі блиснула на публіці в сукні від українського дизайнераВолодарка Греммі блиснула на публіці в сукні від українського дизайнера

Фото: ua.dafnamay.com

Нагадаємо, що актриса Хлоя Морец знялась на обкладинку глянцю у костюмі від українського дизайнера. 21-річна Хлоя приміряла рожевий блейзер в стилі оверсайз за 1070 євро, широкі брюки з потрійним поясом і білий топ. Свій наряд вона доповнила укладанням з ефектом мокрого волосся і натуральним макіяжем.

Також повідомлялося, що Джей Ло блиснула у відвертому вбранні від українського дизайнера.

До речі, донька Сінді Кроуфорд в розкішному вбранні стала зіркою показу Valentino. Юна манекенниця знову сяяла на шоу П'єрпаоло Піччолі. У розкішній сукні, схожій на яскраво-червоний піон, Кайя прокрокувала по подіуму під падаючими зі стелі пелюстками троянд.

Відео: (video.rbc.ua)

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