Єгипетське царство: у Нью-Йорку пройшов "золотий" показ Chanel

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Натхненний розкішшю і владою древнього Каїра, Карл Лагерфельд перетворив подіум в давньоєгипетську столицю

На початку грудня в Нью-Йорку пройшов показ 17-ї колекції Chanel під назвою Métiers d'Art, присвячений історії Будинку і його зв'язкам з різними країнами.

Карл Лагерфельд і команда дизайнерів Шанель досить часто зверталися до теми подорожей. Вони вже декорували подіум під Стародавню Грецію, Кубу 1950-х років і навіть відправляли глядачів показу в космос на ракеті. І якщо хтось подумав, що ракета і пляж на подіумі – це межа можливостей Карла Лагерфельда, то це не так.

Фото: Карл Лагерфельд - творець "золотої колекції" (instagram.com/chanelofficial)

Цього разу великий Крав надихнувся Стародавнім Єгиптом, з його багатством і розкішшю. Декораціями до шоу став розкішний Храм Дендура, побудований в 10 столітті до нашої ери, який зараз знаходиться в Нью-Йорку в Метрополітен-музеї. Відзначимо основні тенденції та образи з показу.

Золото

"Золота колекція", так назвали творіння модного будинку західні ЗМІ. І дійсно, на подіумі у всьому переважало золото: в тканинах, аксесуарах, прикрасах та макіяжі.

Фото: Музикант Фаррел Вільямс брав участь у показі (instagram.com/pharrell)

Цей колір проявився в кожному вбранні і в кожній деталі.

Фото: Розкіш і блиск в моделях нової колекції (фото з instagram)

Гардеробна Клеопатри

Традиційні твідові жакети, виконані в основному відтінку колекції, дизайнер поєднав з легкими білими сукнями, які дуже нагадують єгипетське національне вбрання. Практично кожен образ доповнили масивні золоті прикраси від майстрів Maison Desrues. Макіяж теж був виконаний в єгипетському стилі, очі з великими чорними і білими стрілками.

Фото: білі летючі сукні в поєднанні з золотими деталями (instagram.com/chanelofficial)

Логоманія

Не забув Лагерфельд підкреслити і вплив тренда — логомании, в колекцію увійшли моделі повністю оздоблені логотипом бренду.

Фото: Спідниці і жакети з логотипом бренду (instagram.com/itsdurakovic)

Шкіра алігатора

Кілька моделей з'явилися в нарядах, виконаних з шкіри алігатора, яка, можливо, все-таки була штучною, так як бренд нещодавно оголосив, що в своїх колекціях будуть відмовлятися від екзотичних матеріалів.

Фото: шкіра алігатора на манжетах і комірі (instagram.com/iamhyunjishin)

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Відео: РБК-Україна