Новорічний манікюр 2019: актуальні варіанти

Фото: instagram.com/luce_creations

Кілька чарівних варіантів для майбутнього свята, які підійдуть практично до будь-якого вбрання

В очікуванні новорічних свят, проаналізувавши всі тренди, LITE склав свою добірку актуальних вариатов манікюру.

"Живий корал"

Модниці вже активно використовують цей тренд майбутнього року. Палітра кольорів поповнилася цим життєрадісним відтінком з легкої руки інституту кольору Pantone. Розробники, грунтуючись на довгих дослідженнях переваг і настроїв багатьох людей, назвав головним кольором 2019 року "живий корал". Цей відтінок червоного з золотистим подтоном, прекрасно виглядатиме і на нігтях.

Фото: Золотий підтон надає цьому кольору теплоти (instagram.com/kristinanail39)

Різдвяний червоний

Класичний червоний колір теж має право на існування в новорічному манікюрі. Він прекрасно буде виглядати на тлі зеленої хвої новорічної ялинки, червоний та зелений — відмінне поєднання. Щоб урізноманітнити манікюр можна на червоному зробити орнамент або малюнок у вигляді ялинкових іграшок або подарунків — свято все-таки.

Фото: Класика завжди в тренді (instagram.com/smj696)

"Золотий" акцент

Відмінним варіантом стане стриманий манікюр з одним або декількома золотими акцентами. Акцент може бути як злегка помітним, так і "кричущим" (в такому разі варто зовсім відмовитися від прикрас на руках), розташовуватися на одному нігтику чи на кількох. Тут у вас повна свобода вибору.

Фото: Акцент можна зробити як великий, так і ледь помітний (instagram.com/tvoi_nogti_ru)

Сніжинки

Дуже вигідно будуть виглядати напівпрозорі нігті з декором з сніжинок. У новорічну ніч, частіше за все, погода не балує нас снігом, тому нехай сніжинки будуть хоча б у вас на пальчиках. Тільки варто врахувати, що такого прозорого ефекту як на фото звичайним лаком для нігтів не домогтися, швидше за все знадобитися гель-лак або навіть гель для нарощування.

Фото: Сніжинки на нігтях виглядають дуже мило і святково (instagram.com/harukiii.m55)

Матовий дизайн

Матові нігті все ще в тренді, і не дивлячись на свою стриманість, все одно будуть виглядати святково, якщо вибрати для них відповідний відтінок. Наприклад, "пелюстка крокусу" — це ще один колір, який буде актуальний в наступному році за версією інституту Pantone. У матовому виконанні цей відтінок виглядає дуже ефектно.

Фото: Відтінок пелюстки крокусу можна поєднувати з іншим трендом - "золотий" акцент (instagram.com/ideas_of_nails)

Натюрель

На тих же позиціях залишилися і всі відтінки нюд. Від найсвітліших до темних, вони все ще в фаворитах. Головне правило — забути про квадратну форму нігтя, сучасні модниці носять нюд тільки з гострими нігтиками.

Фото: Нюд добре поєднується з будь-яким образом (instagram.com/liiit.shiiit)

Раніше ми вже згадували про те, що інститут кольору Pantone назвав головним кольором 2019 року "живий корал", він буде фаворитом у всіх предметах гардеробу та інтер'єру в наступному році.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як правильно носити одяг з паєтками, як поєднувати одяг з різних текстур і не перестаратися з блискучим образом.

Відео: РБК-Україна