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Як носити застарілі речі: лайфхаки від стиліста

Понеділок 17 серпня 2020 15:34
Як носити застарілі речі: лайфхаки від стиліста
Ілюстративне фото (instagram.com/razborki_v_mode)
Автор: Марина Настевич

Експерт розповіла, як виглядати стильно в неактуальних речах

Якщо у вас є улюблені речі, які вже дещо застаріли, і ви не хотіли б від них позбавлятися, не сумуйте - їх все ще можна носити. Як це робити, щоб ще і виглядати при цьому стильно, розповіла стиліст Настя Єрасова.

Лайфхаки від модного експерта:

1. Треба, щоб сама річ була якісною і виглядала цілком новою, не заношеною.

Як носити застарілі речі: лайфхаки від стилістаЯк носити застарілі речі: лайфхаки від стиліста

2. щоб річ була за розміром: не виглядала тісною або маленькою, як ніби ти влізла в блузку зі шкільних часів (навіть якщо це так і є)

Як носити застарілі речі: лайфхаки від стилістаЯк носити застарілі речі: лайфхаки від стиліста

3. щоб інші речі в комплекті були актуальними і базовими.

Як носити застарілі речі: лайфхаки від стиліста

Якщо ти береш не саму сучасну річ, але робиш з нею хороший комплект, ти ніби говориш всім навколо: я цю річ люблю і хочу її носити. Хочу, буду і вмію!

Як носити застарілі речі: лайфхаки від стилістаЯк носити застарілі речі: лайфхаки від стилістаІлюстративне фото (instagram.com/razborki_v_mode)

До речі, в основному неактуальну річ видають всякі прикраси, які були в тренді і застаріли. Можливо, їх можна прибрати в ательє, і річ стане базовою.

Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господінова назвала топ-5 модних речей, які дозволять виглядати стильно в міжсезоння.

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