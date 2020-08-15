Що носити восени 2020: топ-5 модних трендів від Андре Тана

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дизайнер розповів, які модні must-have необхідні цієї осені

Осінь вже не за горами, а значить, пора задуматися про оновлення вашого гардеробу і перевірити його на актуальність. Що ж буде в моді восени 2020? Відомий український дизайнер Андре Тан розповів про основні тренди і назвав топ-5 речей, які знадобляться кожній модниці.

Що носити восени 2020:

1. Тренч! Він давно став невід'ємною частиною базового гардероба. Підходить практично всім, відмінно виглядає і в "класиці", і в casual. Розкритий носимо з джинсами. У класичному варіанті зав'язуємо пояс і піднімаємо комір.





2. Плаття на зАпах. Воно відмінно приховає пару зайвих кілограмів, дуже жіночне, м'яке і не сковує руху, до того ж. Завдяки унікальності крою, такі сукні теж підійдуть практично всім. Повірте, це ваша найкраща інвестиція цієї осені!



3. Жіночний силует. Зверніть увагу: у новому сезоні модний одяг повністю і напівоблягає фігуру. Ми знову прагнемо до силуету "пісочний годинник". Але, якщо ви дуже любите пальто-ковдру або сукню на пару розмірів більше, не засмучуйтеся. Одяг покликана дарувати радість та комфорт, в кінці кінців.





4. Довжина спідниці відіграє велику роль у вашому образі. Сьогодні в тренді міді і навіть міді, прагне до максі. Але не міні!





5. Приталений жакет знову актуальний та навіть просто незамінний при створенні ніжного жіночного образу. Забуваємо про масивні піджаки прямого крою в стилі oversize і віддаємо перевагу жіночності, ніжності, романтичності.

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

Нагадаємо, що раніше стиліст Катерина Кароль дала рекомендації, як правильно носити джинси скінні.