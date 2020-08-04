С чем носить массивные сандали и самое модное платье лета-2020: советы стилиста

Тренды лета 2020 очень демократичные – здесь можно найти как удобство и комфорт, так и вычурность и элегантность. Это касается как одежды, так и обуви. Доступная и практичная мода позволяет воплотить в жизнь самые смелые сочетания, но как оказатся в тренде и правильно обыграть стильные новинки рассказала стилист Ксения Господинова.

С чем носить массивные сандалии? Тренд на грубые сандалии пришедший к нам еще в прошлом году, похоже остается с нами надолго.

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Не бойтесь неожиданных сочетаний: такая обувь хорошо сочетается с контрастной по стилю одеждой. Например, с женственными нарядами в стиле baby doll, платьями длины макси или классическими костюмами.

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

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Также "папины" сандалии хорошо дополнят минималистичные луки и "вытянут" даже самые базовые сочетания, как например, джинсы с майкой.

Также стилист напоминила о трендах платьев лета 2020. В текущем сезоне мода никого не ограничивает. Актуальны модели разных оттенков, кроя и длины:

Платья мини — длина вернулась на модную арену.

Платья с рукавами-буфами.

Платья в стилях бохо и рустик.

Платья с воротничками.

Минималистичное модели.

Цветочный принт и горошек тоже успешно перекочевали в этот сезон.

В топ трендов вошло платье свободного кроя. Разбираемся, с чем стоит носить такой фасон.

Чтоб образ не выглядел инфантильно — дополняем его грубой обувью: ботинками или кроссовками.

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Если хотите легкий и женственный образ — носим с мюлями, туфлями или босоножками с тонкими ремешками.

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Когда очень жарко, можно дополнить шлепанцами или спортивными сандалиями

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

И, конечно, с казаками

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

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