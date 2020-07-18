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Стилист раскрыла топ-7 модных способов сделать ноги визуально длиннее

Суббота 18 июля 2020 16:25
Стилист раскрыла топ-7 модных способов сделать ноги визуально длиннее
Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

Эксперт рассекретила несколько полезных приемов в выборе одежды

Как удлинить ноги? Ну не всем же дано быть моделями с ростом 180см. В одежде есть много приёмов, с помощью которых можно подчеркнуть красоту и длину наших ножек. Особенно актуально, когда мы 150 см+. Полезными лайфхаками стилист-имиджмейкер Татьяна Виноградова поделилась на своей странице в Instagram.

7 модных способов визуально сделать ноги длиннее:.

1. Вертикальная полоска и диагонали.

Самый легкий и простой способ. Только полосок не должно быть много. В идеале одна. Это может быть как принт на одежде, стрелки, лампасы, высокий разрез, так и просто вертикальная линия - к примеру длинный кончик пояса свисает вдоль тела, шарф или полы распахнутого пальто.

Стилист раскрыла топ-7 модных способов сделать ноги визуально длиннее

2. Массивная подошва.

Про каблуки не пишу. И так понятно, что каблук наше всё для увеличения длины ног. Массивная обувь также делает наши ножки стройнее и вытягивает силуэт.

Стилист раскрыла топ-7 модных способов сделать ноги визуально длиннее

3. Широкие брюки в пол а-ля Виктория Бэкхэм.

Главные правила в таком образе- брюки всегда выбирайте однотонные, тёмный цвет и обязательно должен быть виден носок обуви, ну и каблук- хотя бы небольшой.

Стилист раскрыла топ-7 модных способов сделать ноги визуально длиннее


4. Юбки и брюки с завышенной талией.

Помимо того, что это сейчас самый главный тренд, так ещё и визуально ноги становятся длиннее- это точно.

Стилист раскрыла топ-7 модных способов сделать ноги визуально длиннее

5. Подчёркиваем талию и заправляем топ или рубашку в брюки или юбку.

Никогда не носите верха «на выпуск». Это режет фигуру, и делает ваши ноги короче.

Стилист раскрыла топ-7 модных способов сделать ноги визуально длиннее

6. Длинная юбка+короткий пиджак или короткая юбка+длинный пиджак.

Второй вариант особенно актуален сейчас и в таком образе будете выглядеть очень стильно.

Стилист раскрыла топ-7 модных способов сделать ноги визуально длиннее

Стилист раскрыла топ-7 модных способов сделать ноги визуально длиннее

Иллюстративное фото (instagram.com/stylist_vinogradova)

7. Колготки в цвет обуви.

Да, колготки могут быть и бордовыми, и синими, и серыми, любыми. Подбираем под цвет обуви. Это также выглядит очень стильно.

Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова назвала топ-5 правил, которые помогут оставаться модной всегда.

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