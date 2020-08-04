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З чим носити масивні сандалі та наймоднішу сукню літа 2020: поради стиліста

Автор: Ольвія Агаркова

Стиліст дала рекомендації, як обіграти головні тренди літа-2020

Тренди літа 2020 дуже демократичні - тут можна знайти як зручність і комфорт, так і класику і елегантність. Це стосується як одягу, так і взуття. Доступна та практична мода дозволяє втілити в життя найсміливіші сполучення, але як виявитися в тренді і правильно обіграти стильні новинки розповіла стиліст Ксенія Господінова.

З чим носити масивні сандалі? Тренд на грубі сандалі прийшов до нас ще в минулому році, схоже залишається з нами надовго.

Не бійтеся несподіваних поєднань: таке взуття добре поєднується з контрастною по стилю одягом. Наприклад, з жіночними вбраннями в стилі baby doll, сукнями довжини максі або класичними костюмами.

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

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Також "татові" сандалі добре доповнять мінімалістичні луки і "витягнуть" навіть найбазовіші поєднання, як наприклад, джинси з майкою.

Також стиліст нагадуючи про тренди суконь літа 2020. У поточному сезоні мода нікого не обмежує. Актуальні моделі різних відтінків, крою та довжини:

  • Плаття міні - довжина повернулася на модну арену.
  • Сукні з рукавами-буфами.
  • Плаття в стилях бохо і рустик.
  • Плаття з комірцями.
  • Мінімалістичне моделі.
  • Квітковий принт і горошок теж успішно перекочували в цей сезон.

У топ трендових суконь увійшло плаття вільного крою. Розбираємося, з чим варто носити такий фасон.

  • Щоб образ не виглядав інфантильно - доповнюємо його грубим взуттям: черевиками або кросівками.

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

  • Якщо хочете легкий і жіночний образ - носимо з мюлямі, туфлями або босоніжками з тонкими ремінцями.

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

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Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

  • І, звичайно, з козаками.

Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

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