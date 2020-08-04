З чим носити масивні сандалі та наймоднішу сукню літа 2020: поради стиліста

Стиліст дала рекомендації, як обіграти головні тренди літа-2020
Тренди літа 2020 дуже демократичні - тут можна знайти як зручність і комфорт, так і класику і елегантність. Це стосується як одягу, так і взуття. Доступна та практична мода дозволяє втілити в життя найсміливіші сполучення, але як виявитися в тренді і правильно обіграти стильні новинки розповіла стиліст Ксенія Господінова.
З чим носити масивні сандалі? Тренд на грубі сандалі прийшов до нас ще в минулому році, схоже залишається з нами надовго.
Не бійтеся несподіваних поєднань: таке взуття добре поєднується з контрастною по стилю одягом. Наприклад, з жіночними вбраннями в стилі baby doll, сукнями довжини максі або класичними костюмами.
Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
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Також "татові" сандалі добре доповнять мінімалістичні луки і "витягнуть" навіть найбазовіші поєднання, як наприклад, джинси з майкою.
Також стиліст нагадуючи про тренди суконь літа 2020. У поточному сезоні мода нікого не обмежує. Актуальні моделі різних відтінків, крою та довжини:
У топ трендових суконь увійшло плаття вільного крою. Розбираємося, з чим варто носити такий фасон.
Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
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