Как носить леггинсы стильно: модный эксперт поделилась советами

Иллюстративное фото (pexels.com)

Сейчас этот предмет гардероба есть почти у каждой женщины

Леггинсы пришли к нам из далеких 80-х годов - тогда данная часть одежды считалась весьма вызывающей. Но в начале 2000 года лосины окончательно покорили сердца модниц и даже составили неплохую конкуренцию джинсам. Сейчас они есть в гардеробе едва ли не каждой женщины. Стилист-имиджмейкер Вика Барва, которая ранее назвала важные мелочи, которые "убивают" ваш стиль, рассказала на своей странице в Instagram, как и с чем носить леггинсы, чтобы выглядеть стильно и уместно.

Модный эксперт дала несколько общих рекомендаций, а также показала наглядные варианты образов с леггинсами.

Крой: выбирайте варианты с ширинкой, карманами сзади или декорированные пуговицами. То есть те, которые будут максимально похожи на брюки. В таком случае вы сможете частично заправить верха и не выглядеть как в колготках.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀⠀

Обувь: леггинсы, заправленные в сапоги мы уже не носим, это выглядит не актуально. Выбирайте ботинки, ботильоны, кроссовки. Как вариант можно выбрать широкие ботфорты, но стоит дополнить максимально актуальным верхом.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀

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Верха: я рекомендую выбирать верха, которые закрывают шаговую зону. Если верх не сильно длинный, то можно поверх него надеть более длинный второй слой (жилет, жакет, рубашка, кардиган). А вот сочетание леггинсов и верха в обтяжку – не актуально.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀⠀

Компоновка: леггинсы – это спортивный элемент гардероба. Как бы вы не старались их внедрить в деловой гардероб – это будет выглядеть неуместно. Но в повседневной жизни комплекты с ними можно уводить совсем в спорт с помощью обуви и расслабленных верхов или создавать более женственное настроение с помощью приталенных силуэтов и каблука.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀

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Цвет: абсолютно любой. Здесь ориентируйтесь на свой тип фигуры.

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