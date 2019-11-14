Як носити легінси стильно: модний експерт поділилася порадами

Ілюстративне фото (pexels.com)

Зараз цей предмет гардероба є майже у кожної жінки

Легінси прийшли до нас з далеких 80-х років - тоді дана частина одягу вважалася вельми сміливою. Але на початку 2000 року лосини остаточно підкорили серця модниць і навіть склали непогану конкуренцію джинсам. Зараз вони є в гардеробі чи не кожної жінки. Стиліст-іміджмейкер Віка Барва, яка раніше назвала важливі дрібниці, які "вбивають" ваш стиль, розповіла на своїй сторінці в Instagram, як і з чим носити легінси, щоб виглядати стильно і доречно.

Модний експерт дала кілька загальних рекомендацій, а також показала наочні варіанти образів з легінсами.

Крій: вибирайте варіанти з ширінкою, кишенями ззаду або декоровані гудзиками. Тобто ті, які максимально схожі на штани. В такому випадку ви зможете частково заправити верх та не виглядати як в колготках.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀⠀

Взуття: штани, заправлені в чоботи ми вже не носимо, це виглядає не актуально. Вибирайте черевики, ботильйони, кросівки. Як варіант можна вибрати широкі ботфорти, але варто доповнити максимально актуальним верхом.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

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Верхи: я рекомендую вибирати верхи, які закривають крокову зону. Якщо верх не дуже довгий, то можна поверх нього надіти більш довгий другий шар (жилет, жакет, сорочка, кардиган). А ось поєднання легінсів і верху в обтяжку – не актуально.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀⠀

Компонування: легінси – це спортивний елемент гардеробу. Як би ви не намагалися впровадити їх в діловий гардероб – це буде виглядати недоречно. Але в повсякденному житті комплекти з ними можна вести зовсім в спорт з допомогою взуття і розслаблених верхів чи створювати більш жіночний настрій за допомогою приталених силуетів і каблука.

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

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Колір: абсолютно будь. Тут орієнтуйтеся на свій тип фігури.

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