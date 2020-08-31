Як носити анімалістичний принт і не виглядати вульгарно: поради стиліста

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, як привернути увагу правильним і стильним образом

Одяг з тваринними принтами — вірний спосіб привернути до себе увагу. Стиліст Катрін Дойл дала кілька рекомендацій, як і з чим носити хижі і травоїдні малюнки, щоб не вдарити в бруд обличчям — ловити погляди оточуючих, але тільки захоплені.

Як носити анімалістичний принт:

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ВИБЕРІТЬ ОДНУ РІЧ — НЕХАЙ ЦЕ БУДЕ ВЗУТТЯ АБО АКСЕСУАР

Для самих обережних користувачів анімалістичних принтів існує безліч красивих аксесуарів та взуття з ними. Додайте їх як акцент в комплектах - така перчинка у страві



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МІКСУЙТЕ З ІНШИМИ ПРИНТАМИ

Все страшно бояться поєднувати анімалістичні принти з іншими малюнками — тому що «занадто строкато». Головне поєднувати з розумом, і тоді це буде чарівно. На допомогу нам клітка, смужка та інші принти

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ЗБЕРІТЬ ТОТАЛ-ЛУК, АЛЕ З РЕЧЕЙ ЛАКОНІЧНИХ ФАСОНІВ

Одягнутися в анімалістичний принт з ніг до голови теж можна без зайвого епатажу. Правило одне — вибирайте речі лаконічних силуетів і структур. Найпростіший варіант: один принт в різних відтінках.



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НОСІТЬ КОЛЬОРОВІ АНІМАЛІСТИЧНІ ПРИНТИ

Можна не ставитися до анімалістичним принтам занадто серйозно — залиште це «шалений імператриці», а самі поекспериментуйте. Придивіться до анімалістичних принтів нехарактерних для них відтінків. Так-так, леопард в блакитному тоні виглядає красиво, а не вульгарно.

Ілюстративне фото (instagram.com/katrin_doyle)

Нагадаємо, що раніше стиліст Поліна Рижова навчила вибирати ремінь під будь-який образ.