ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Як носити анімалістичний принт і не виглядати вульгарно: поради стиліста

Понеділок 31 серпня 2020 18:02
Як носити анімалістичний принт і не виглядати вульгарно: поради стиліста
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Експерт розповіла, як привернути увагу правильним і стильним образом

Одяг з тваринними принтами — вірний спосіб привернути до себе увагу. Стиліст Катрін Дойл дала кілька рекомендацій, як і з чим носити хижі і травоїдні малюнки, щоб не вдарити в бруд обличчям — ловити погляди оточуючих, але тільки захоплені.

Як носити анімалістичний принт:

ВИБЕРІТЬ ОДНУ РІЧ — НЕХАЙ ЦЕ БУДЕ ВЗУТТЯ АБО АКСЕСУАР

Для самих обережних користувачів анімалістичних принтів існує безліч красивих аксесуарів та взуття з ними. Додайте їх як акцент в комплектах - така перчинка у страві

Як носити анімалістичний принт і не виглядати вульгарно: поради стилістаЯк носити анімалістичний принт і не виглядати вульгарно: поради стиліста

МІКСУЙТЕ З ІНШИМИ ПРИНТАМИ

Все страшно бояться поєднувати анімалістичні принти з іншими малюнками — тому що «занадто строкато». Головне поєднувати з розумом, і тоді це буде чарівно. На допомогу нам клітка, смужка та інші принти

Як носити анімалістичний принт і не виглядати вульгарно: поради стилістаЯк носити анімалістичний принт і не виглядати вульгарно: поради стиліста


ЗБЕРІТЬ ТОТАЛ-ЛУК, АЛЕ З РЕЧЕЙ ЛАКОНІЧНИХ ФАСОНІВ

Одягнутися в анімалістичний принт з ніг до голови теж можна без зайвого епатажу. Правило одне — вибирайте речі лаконічних силуетів і структур. Найпростіший варіант: один принт в різних відтінках.

Як носити анімалістичний принт і не виглядати вульгарно: поради стиліста

НОСІТЬ КОЛЬОРОВІ АНІМАЛІСТИЧНІ ПРИНТИ

Можна не ставитися до анімалістичним принтам занадто серйозно — залиште це «шалений імператриці», а самі поекспериментуйте. Придивіться до анімалістичних принтів нехарактерних для них відтінків. Так-так, леопард в блакитному тоні виглядає красиво, а не вульгарно.

Як носити анімалістичний принт і не виглядати вульгарно: поради стилістаЯк носити анімалістичний принт і не виглядати вульгарно: поради стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/katrin_doyle)

Нагадаємо, що раніше стиліст Поліна Рижова навчила вибирати ремінь під будь-який образ.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України модастилист
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся