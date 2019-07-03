Ноги від вух: Наталія Водянова демонструє бездоганну фігуру і почуття стилю

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

37-річна красуня показала новий образ у міні

Наталя Водянова може дозволити собі будь-яке вбрання – її параметри ось вже котрий рік залишаються такими ж, як в юності. Тому 37-річна супермодель з радістю приміряє зухвалі міні, які підкреслюють стрункість її фігури і нескінченну довжину ніг. А ще такі образи щоразу змушують шанувальників засумніватися в тому, що Водянова – мати 5-х дітей і що в лютому їй виповнилося 37.

Наталя в сукні Dior (фото: instagram.com/natasupernova)

Вчора, 3 червня, вона вкотре провернула цей "трюк". Вдень вона відвідала показ Dior, куди вибрала розкішне плаття довжиною до колін з нової колекції легендарного бренду. А ввечері відвідала шоу Christian Louboutin. І тут вже вона "відірвалася". Модель і філантроп приміряла на цей раз ультракороткий комбінезон блідо-рожевого відтінку з широкими рукавами, тонким поясом і гудзиками.

Новий образ Водянової викликав захват у фоловерів (фото: instagram.com/natasupernova)

Він зробив і без того витончену фігуру зірки дувочою, але особливо підкреслив стрункість ніг. Безумовно, свою роль зіграли в цьому і босоніжки на високих підборах від Christian Louboutin. Чорні, з незвичайними переплетеннями і яскравою смугастої підошвою, вони зібрали максимальну кількість компліментів серед послідовувачів Наталії. Втім, головним предметом обговорення все-таки стали "ноги від вух" Водянової. Завершила образ крихітна сумочка-портфель на довгому ланцюжку бежевого відтінку.

Наталя на Тижні моди у Парижі (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель як зазвичай поділилася безліччю сторіз, де дала розглянути себе з усіх сторін. Одне фото, де вона сидить на мосту в променях сонячного світла, вона опублікувала на своїй сторінці, написавши: "Захід сонця на Тижні моди".

Водянова – нова муза Багінського (фото: instagram.com/natasupernova)

Цікаво, що нещодавно Наталія підкорила серце ще одного дизайнера – цього разу українського. Днями популярний серед світових селебріті шляпник Руслан Багінський презентував у Парижі дебютну колекцію головних уборів «Стожари». Своєю музою він проголосив Водянову, опублікувавши серію фото з нею і написавши в своєму Instagram: "Наша муза @natasupernova на дебютній презентації в Парижі під час Тижня високої моди".