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Модная девчонка: 37-летняя Наталья Водянова восхитила стройной фигурой в коротком платье

Lite » Мода 07.06.2019 - 10:44
Модная девчонка: 37-летняя Наталья Водянова восхитила стройной фигурой в коротком платье
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель показала новый образ из рабочей поездки

Наталья Водянова недавно улетела в Монако на всемирный форум предпринимателей, где рассказала о работе Фонда «Обнаженные сердца». А также подготовила для поклонников массу стильных сияющих образов. Несколько часов назад филантроп и модель опубликовала очередной пост, где поведала о новом выгодном сотрудничестве, а также продемонстрировала необычный лук. Наталья примерила короткое очаровательное платье с растительным принтом, главная изюминка которого – воротник, украшенный камнями. Оно подчеркнуло длину и стройность ног знаменитой красавицы, а также ее неувядающую молодость. Дополнили наряд солнцезащитные очки, небольшая серебристая сумочка на цепочке от Paco Rabanne, а также босоножки на устойчивом каблуке.

Модная девчонка: 37-летняя Наталья Водянова восхитила стройной фигурой в коротком платьеНаталья Водянова в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

«Я так рада объявить об эксклюзивном партнерстве @elbi с самым известным в мире универмагом класса люкс @Harrods, чтобы собрать деньги для @nspcc_official… В течение следующих 3-х недель мы выпустим несколько самых эксклюзивных и невероятных продуктов, чтобы помочь защитить детей в Великобритании от жестокого обращения. Следите за @elbi, чтобы в режиме реального времени узнавать о новых товарах, таких как сумка @pacorabanne. Вы должны быть там, чтобы выиграть», – подписала она фото. Реакция фолловеров не заставила себя ждать.

  • Как всегда прекрасна!
  • Наталья, милосердие – это что-то неоценимое
  • Вау!
  • Супер
  • Ты выглядишь фантастически
  • Модная девчонка
  • У вас есть одежда, которую вы надели бы хотя бы три раза? Всегда в разных нарядах
  • Очень стильно, Наталья
  • Не прячьте красоту за очками, пожалуйста
  • Эти ноги
  • Супер стиль
  • Чудное платьишко и сумочка
  • Клевая, обожаю
  • Наташа, ты космос
  • Как же я люблю ваши фото, шикарны, и вы шикарны
  • Красавица

Модная девчонка: 37-летняя Наталья Водянова восхитила стройной фигурой в коротком платье

Супермодель подготовила массу стильных образов (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, вчера Наталья успела примерить еще один образ. На выступление она пришла в стильном белом брючном костюме, которые дополнила туфлями на шпильке.

В блестках и перьях: Белла Хадид подчеркнула соблазнительные формы вечерним платьем от Michael Kors В белой футболке и с голыми ногами: 49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула стройной фигурой на обложке ELLE
Новости Украины стильмодаНаталья Водянова
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