В нижнем белье и высоких перчатках: Белла Хадид поделилась "горячим" видео

Белла Хадид не упускает ни одного случая продемонстрировать свою красоту и роскошную фигуру. Так, совсем недавно она поделилась со своими подписчиками в Instagram видео со сборов на день рождения сестры – Джиджи, которая отметила 24-летие. Девушка примерила джинсовый комбинезон с глубоким декольте. А сегодня выложила очередной соблазнительный ролик. Белла в замедленной съемке шествует по подиуму в пепельного оттенка нижнем белье и высоких белых перчатках.

На голове у нее высокая прическа с серыми цветами, в ушах и на шее изысканные украшения, а все тело сексуально переливается от обилия хайлайтера. Этот роскошный образ знаменитая красотка примерила на показе нижнего белья SAVAGE – бренда, который принадлежит Рианне и которому исполнился ровно год.

"1 год белья Рианны, в котором мы всегда нуждались", – написала младшая Хадид.

Таким образом поздравив свою давнюю подругу с днем рождения ее марки.

Поклонники, которые всегда наготове хвалить свою звезду, тут же принялись отсыпать ей комплименты:

"Ох, вау! Ты совершенна",

"Какая же ты роскошная",

"Ты выглядишь, как модель из 90-х",

"Это было твое лучшее шоу",

"Это идеально",

"Ты моя любимая модель навсегда",

"Идеальная коллекция, идеальная модель",

"Это просто произведение искусства",

"Матерь божья, ты совершенна",

"Одна королева поддержала вторую королеву",

"Я хочу лайкнуть это дважды…",

"Ты любовь всей моей жизни",

"Я не могу перестать смотреть на это",

"Боже, я влюбился"…

К слову, сама виновница торжества – основательница бренда Рианна – также посвятила несколько постов такому событию. Она выложила свои снимки в откровенном белье и написала: "В этом месяце исполняется год со дня запуска @savagexfenty! Спасибо всем, кто поддержал и принял наш бренд и наш месседж! Для всех моих дикарей, я люблю вас, и я люблю движение, которое мы сделали вместе! Так много еще впереди! Содержание – это то, что я отстаиваю".

Соблазнительная Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Напомним, ранее дерзкая Рианна в белье снялась для Vogue. Певица позировала в пикантной одежде от собственного бренда.

Также до этого в откровенном комбинезоне и со сладкими поцелуями Белла Хадид поделилась соблазнительным видео.