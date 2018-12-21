"Ніколи не пізно змінити професію": Донателла Версаче "набила" Беллі Хадід тату

Фото: Белла Хадід (instagram.com/bellahadid)

Заради модної індустрії моделі можуть піти на багато чого

На сторінці в Instagram модного Будинку Versace, був опублікований проморолик, який приурочений до виходу нової колекції бренду сезону весна-літо 2019. У ролику Донателла Версаче, креативний директор модного будинку, власноруч "робить" татуювання супермоделі Беллі Хадід у вигляді напису Versace.

Відео: instagram.com/Versace

"Знак незабутнього нагадування про те, що єднання з Versace є вічним, як чорнило на шкірі", - свідчив підпис під фото.

Незважаючи на те, що татуювання виглядає явно несправжнім, ефектне виконання роботи тату-майстра під класичну музику з балету "Лебедине озеро" вразило підписників.

Скріншот: instagram.com/Versace

"Белла - наступний Чорний лебідь"

"Любов - це назавжди"

"Твоя дивна любов"

"Королева"

Цей же ролик розмістила Донателла, на своїй особистій сторінці, так само і Белла Хадід.

"Ніколи не пізно змінити професію", - пошуткувала дизайнер.

Скріншот: instagram.com/bellahadid

"Все заради тебе, Донателла", - відповіла Белла на своїй сторінці

Слід відмітити, що кампанія, як і сама колекція, обіцяє бути яскравою і вражаючою. Раніше Донателла вже ділилася фото і відео зі зйомок нової колекції весна-літо 2019.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що читачі одного з модних ресурсів, що мають серйозний авторитет у фешн-індустрії, назвали Беллу Хадід - Проривом року.

Крім того, журнал Forbes визначив саму високооплачувану модель року. Їю стала участница американського реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" Кендалл Дженнер. Кендалл заробила за минулий рік 22,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, юна дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер отримала нагороду за свої вражаючі досягнення. Експерти The Fashion Awards 2018 визнали глобальний вплив дівчини, і вручили їй премію "Модель року".

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