Ничего лишнего: роскошная Ирина Шейк восхищает натуральной красотой

Ирина Шейк в последнее время много работает. Девушка приняла участие в съемках сразу для нескольких глянцевых изданий. Одна из них – для испанского Vogue – получилась по-настоящему "горячей" и полной сексуальных подтекстов. Ирина предстала в откровенных, порой вызывающих образах: черное белье, колготки, кожаные аксессуары, ботфорты, алые губы… Компанию ей составила ее давняя подруга и коллега по подиуму Victoria's Secret – бразильская супермодель Адриана Лима. Разумеется, обе красавицы просто взорвали сеть.

Ирина для Vogue (фото: instagram.com/irinashayk)

А перед этим Ирина снялась в совершенно противоположном по направлению проекте. Издание dsection. выпустило свой первый эко-номер – журнал напечатал на переработанной бумаге, в его производстве нет ни грамма пластика. Темы в нем были соответствующие – о любви к природе, о необходимости возвращения к истокам и переосмыслении чрезмерного потребления, которое охватило планету. Шейк в нем предстала в достаточно откровенном образе, но чувственном и натуральном. Макияж ей сделали в нюдовых оттенках, чтобы подчеркнуть безупречные природные данные и свежесть девушки.

Новое фото Ирины поклонники оценили высоко (фото: instagram.com/irinashayk)

Несколько часов назад знаменитая модель поделилась новым снимком из данной съемки. На фото она практически без макияжа, задумчиво смотрит в камеру. Такой снимок, тем не менее, полной мерой показал, насколько роскошна Ирина может быть даже без яркого мейк-апа и ретуши.

Ирина Шейк любит меняться для съемок (фото: instagram.com/irinashayk)

Этот же кадр появился и на странице издания. Подписан он цитатой самой Шейк, которая размышляет о будущем. "Я думаю, что если все вместе мы начнем возвращаться к простоте и обретем смирение и понимание в том факте, что мы, люди, являемся малой частью большего целого, которое дает нам жизнь, тогда мы можем выиграть себе время на этой планете и сосредоточиться на создании решений для будущего", – рассказала Ирина в интервью. Что ж, похоже, красавица готова рассуждать любые темы, кроме личной жизни.