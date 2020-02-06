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Ненудні будні: Джіджі Хадід показала 3 оригінальних аутфітів для офісу

Lite » Мода 06.02.2020 - 20:31
Ненудні будні: Джіджі Хадід показала 3 оригінальних аутфітів для офісу
Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Модель знялася для британського Vogue

Джіджі Хадід – не тільки одна з найпопулярніших моделей сучасності, але і справжня ікона стилю. Дівчина відноситься до того типу особистостей, які відмінно виглядають в будь-якому вбранні. А тому глянцеві журнали запрошують її на найрізноманітніші зйомки. Цього разу юна красуня взяла участь у фотосесії для березневого номера British Vogue. Акцент – на класичних образах, розбавлених оригінальними деталями і незвичними речами для робочих буднів. Справжнє натхнення для всіх, хто втомився від суворої одноманітності! Вчимося, як "обійти" строгі офісні правила.

Ненудні будні: Джіджі Хадід показала 3 оригінальних аутфітів для офісуДжіджі обожнює костюми (фото: instagram.com/gigihadid)

Класична сорочка + джинси

Здавалося б, офіс – не місце для деніму. Але якщо взяти джинси класичного крою з високою посадкою, в міру широкі і без "кричущих" деталей та доповнити їх класичною сорочкою, то чому б і ні? Вийде стильно і стримано, як того і вимагає робоча атмосфера. До речі, Джіджі Хадід демонструє ультрамодні забарвлення штанів: "турецький огірок" і варенки. А от сорочки їй підібрали непомітних тонів: білу, блідо-блакитну і в дрібну смужку. Великі сережки з камінням і шпилька в тон всьому образу додадуть йому "святкову" нотку.

Ненудні будні: Джіджі Хадід показала 3 оригінальних аутфітів для офісу

Ненудні будні: Джіджі Хадід показала 3 оригінальних аутфітів для офісуНенудні будні: Джіджі Хадід показала 3 оригінальних аутфітів для офісуОфісну класику можна розбавити (фото: instagram.com/gigihadid)

Костюм + незвичайне взуття

Брючний костюм оверсайз – просто знахідка, коли потрібно вирушати на ділову зустріч, а так хочеться виглядати стильно і жіночно. Вони відмінно виглядають практично на будь-якій фігурі і легко поєднуються з різними аксесуарами. Джіджі для зйомки вибрали універсальні варіанти: чорний і бежевий костюми. А щоб зробити образ ненудним, доповнили їх "невідповідним взуттям": червоними кросівками і босоніжками-в'єтнамками.

Ненудні будні: Джіджі Хадід показала 3 оригінальних аутфітів для офісуНенудні будні: Джіджі Хадід показала 3 оригінальних аутфітів для офісуМодель вчить експериментувати (фото: instagram.com/gigihadid)

Піджак + шорти

Варіант для тих, хто любить експерименти та не хоче упускати можливості демонструвати свої стрункі ноги. Замість спідниці до піджака можна підібрати трендові шорти в "баскетбольному" стилі. Вони відмінно виглядають з суворим "верхи" і білим топом. А завершити класичний зі спортивними елементами образ можна високими шкарпетками і витонченими сабо з камінням.

Ненудні будні: Джіджі Хадід показала 3 оригінальних аутфітів для офісуШорти відмінно виглядають з піджаком (фото: instagram.com/gigihadid)

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