Не можна бути красивою такою: Ірина Шейк захопила чуттєвим фото у спідній білизні

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-річна модель порадувала шанувальників гарячим фото

Ірина Шейк, яка і так завжди в центрі уваги – дівчина регулярно бере участь у нових проектах для відомих брендів, зараз знову змусила про себе говорити завдяки особистому життю. З чуток, знаменита модель розлучається з цивільним чоловіком і батьком її дитини Бредлі Купером, відносини з яким вони почали ще в 2017-му році. Але сама 33-річна красуня ніяк не коментує ці новини, в своєму Instagram-акаунті демонструючи успішні кампанії і звичні для себе селфи.

Ірина Шейк у новій рекламній кампанії для Intimissimi (фото: instagram.com/irinashayk)

Так, кілька годин тому вона запостила чергове фото – знімок зроблений для рекламної кампанії нової колекції бренду Intimissimi. Обличчям цієї італійської марки нижньої білизни вона є вже давно.

Модель давно є обличчям бренду (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина позує в чорному бюстгальтері, який підкреслює розкішні груди моделі. Доповнює образ "мокра" укладка і виразний макіяж. У короткому підпису зірка натякнула, що колекція скоро буде представлена. Шанувальники тут же почали бурхливо коментувати фото:

"У тебе саме прекрасне обличчя. Немає операцій, немає ботокса, немає наповнювачів. Просто чиста краса..."

"Найгарніша жінка, яку я коли-небудь бачив"

"Не можна бути красивою такою"

"Яка класна! Ти взагалі справжня?"

"Неземна"

"так прекрасна"

"Моя любов"

"Богиня"

"Наша красуня..."

"Ви сама чудова жінка назавжди"

"Принцеса"

Супермодель любить радувати шанувальників горячими знімками (фото: instagram.com/irinashayk)

Звичайно ж, не обійшлося без питань про Бредлі. "Чому ви порвали відносини з Бредлі Купером, ви були ідеальною парою...", "Ірино, це правда?", – питаюсть засмучені шанувальники. Що ж, є шанс, що розставання – це всього лише черговий штучно створений слух, і у молодій сім'ї все добре.

Ірина Шейк і Бредлі Купер (фото: instagram.com/irinashayk)

У сториз Ірина також поділилася фрагментом забавного ролика за участю Жана-Поля Готьє. Нагадаємо, особою нового аромату будинку Jean Paul Gaultier Scandal вона стала відносно недавно. Тоді бренд представив чуттєвий кампейн з Іриною в головній ролі. Схоже, скоро нас чекає продовження.