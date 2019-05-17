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Не можна бути красивою такою: Ірина Шейк захопила чуттєвим фото у спідній білизні

Lite » Мода 17.05.2019 - 11:24
Не можна бути красивою такою: Ірина Шейк захопила чуттєвим фото у спідній білизні
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

33-річна модель порадувала шанувальників гарячим фото

Ірина Шейк, яка і так завжди в центрі уваги – дівчина регулярно бере участь у нових проектах для відомих брендів, зараз знову змусила про себе говорити завдяки особистому життю. З чуток, знаменита модель розлучається з цивільним чоловіком і батьком її дитини Бредлі Купером, відносини з яким вони почали ще в 2017-му році. Але сама 33-річна красуня ніяк не коментує ці новини, в своєму Instagram-акаунті демонструючи успішні кампанії і звичні для себе селфи.

Не можна бути красивою такою: Ірина Шейк захопила чуттєвим фото у спідній білизніІрина Шейк у новій рекламній кампанії для Intimissimi (фото: instagram.com/irinashayk)

Так, кілька годин тому вона запостила чергове фото – знімок зроблений для рекламної кампанії нової колекції бренду Intimissimi. Обличчям цієї італійської марки нижньої білизни вона є вже давно.

Не можна бути красивою такою: Ірина Шейк захопила чуттєвим фото у спідній білизні

Модель давно є обличчям бренду (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина позує в чорному бюстгальтері, який підкреслює розкішні груди моделі. Доповнює образ "мокра" укладка і виразний макіяж. У короткому підпису зірка натякнула, що колекція скоро буде представлена. Шанувальники тут же почали бурхливо коментувати фото:

  • "У тебе саме прекрасне обличчя. Немає операцій, немає ботокса, немає наповнювачів. Просто чиста краса..."
  • "Найгарніша жінка, яку я коли-небудь бачив"
  • "Не можна бути красивою такою"
  • "Яка класна! Ти взагалі справжня?"
  • "Неземна"
  • "так прекрасна"
  • "Моя любов"
  • "Богиня"
  • "Наша красуня..."
  • "Ви сама чудова жінка назавжди"
  • "Принцеса"

Не можна бути красивою такою: Ірина Шейк захопила чуттєвим фото у спідній білизніСупермодель любить радувати шанувальників горячими знімками (фото: instagram.com/irinashayk)

Звичайно ж, не обійшлося без питань про Бредлі. "Чому ви порвали відносини з Бредлі Купером, ви були ідеальною парою...", "Ірино, це правда?", – питаюсть засмучені шанувальники. Що ж, є шанс, що розставання – це всього лише черговий штучно створений слух, і у молодій сім'ї все добре.

Не можна бути красивою такою: Ірина Шейк захопила чуттєвим фото у спідній білизніІрина Шейк і Бредлі Купер (фото: instagram.com/irinashayk)

У сториз Ірина також поділилася фрагментом забавного ролика за участю Жана-Поля Готьє. Нагадаємо, особою нового аромату будинку Jean Paul Gaultier Scandal вона стала відносно недавно. Тоді бренд представив чуттєвий кампейн з Іриною в головній ролі. Схоже, скоро нас чекає продовження.

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Новини України модамодельІрина Шейк
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