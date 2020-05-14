Нельзя быть такой красивой: Настя Каменских в ультратрендовом луке очаровала сеть

Настя Каменских стала больше времени проводить на свежем воздухе – у певицы появилась возможность "выгулять" весенние аутфиты, ведь на ближайшее время у нее наполеоновские планы. Как-то артистка призналась, что она – заядлый шоппоголик, поэтому в ее гардеробе много вещей, ведь она любит миксовать их между собой, создавая эффектные луки в различных стилях. Теперь она показала весенний образ, позируя с любимицей по кличке Мими.

Звезда выбрала белые брюки плаццо с высокой посадкой и трендовую короткую светлую, словно выстиранную, джинсовую куртку нежно-голубого оттенка с оригинальным узором – хит сезона. Подобные можно увидеть в коллекциях Isabel Marant, Dior и Alberta Ferretti.

Настя написала текст на испанском и продублировала его на русском. "Обсуждаем с подружкой наши планы . У меня это - релиз новой песни “Воспоминания”, работа над новым испанским альбомом, много съемок, интервью. А у Мими - радостно бегать вокруг, виляя ушками", - рассекретила она свои наметки.

Настя Каменских (Фото: instagram.com/kamenskux)

К слову, Настя уже демонстрировала этот образ полностью, показав свои стильные весенние луки. Она дополнила джинсовый аутфит майкой нейтрального бежевого цвета.

Поклонники отметили, что Настя выглядит просто потрясающе на солнечном снимке.

Милашка какая

Как же красиво

Прелесть

Куколка. Нельзя быть такой красивой я вот, например, завидую

Милі

Красотки

Ніжна і справжня

Які гарні, милі, просто красуня, люблю Вас

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Ранее Потап рассказал, как отпраздновал день рождения жены Насти Каменских и высказался об отношениях с певицей.