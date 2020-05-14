Не можна бути такою красивою: Настя Каменських ультратрендовому луці зачарувала мережу

Настя Каменських стала більше часу проводити на свіжому повітрі – у співачки з'явилася можливість "вигуляти" весняні аутфіти, адже на найближчий час у неї наполеонівські плани. Якось артистка зізналася, що вона – завзятий шоппоголік, тому в її гардеробі багато речей, адже вона любить міксувати їх між собою, створюючи ефектні луки в різних стилях. Тепер вона показала весняний образ, позуючи з улюбленицею на прізвисько Мімі.

Зірка вибрала білі штани плаццо з високою посадкою і трендову коротку світла, немов випрану, джинсову куртку ніжно-блакитного кольору з оригінальним візерунком – хіт сезону. Подібні можна побачити в колекціях Isabel Marant, Dior і Alberta Ferretti.

Настя написала текст іспанською і продублювала його російською. "Обговорюємо з подружкою наші плани . У мене це - реліз нової пісні "Спогади", робота над новим іспанським альбомом, багато зйомок, інтерв'ю. А у Мімі - радісно бігати навколо, виляючи вушками", - розсекретила вона свої задуми.

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

До речі, Настя вже демонструвала цей образ повністю, показавши свої стильні весняні луки. Вона доповнила джинсовий аутфіт майкою нейтрального бежевого кольору.

Шанувальники зазначили, що Настя виглядає просто приголомшливо на сонячному знімку.

Милашка яка

Як же красиво

Неперевершена

Лялечка. Не можна бути такою красивою я от, наприклад, заздрю

Міли

Красуні

Ніжна і справжня

Які гарні, милі, просто красуня, люблю Вас

Скріншот коментарів

Раніше Потап розповів, як відсвяткував день народження дружини Насті Каменських і висловився про стосунки зі співачкою.