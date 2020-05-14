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Не можна бути такою красивою: Настя Каменських ультратрендовому луці зачарувала мережу

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Співачка поділилася наполеонівськими планами

Настя Каменських стала більше часу проводити на свіжому повітрі – у співачки з'явилася можливість "вигуляти" весняні аутфіти, адже на найближчий час у неї наполеонівські плани. Якось артистка зізналася, що вона – завзятий шоппоголік, тому в її гардеробі багато речей, адже вона любить міксувати їх між собою, створюючи ефектні луки в різних стилях. Тепер вона показала весняний образ, позуючи з улюбленицею на прізвисько Мімі.

Зірка вибрала білі штани плаццо з високою посадкою і трендову коротку світла, немов випрану, джинсову куртку ніжно-блакитного кольору з оригінальним візерунком – хіт сезону. Подібні можна побачити в колекціях Isabel Marant, Dior і Alberta Ferretti.

Настя написала текст іспанською і продублювала його російською. "Обговорюємо з подружкою наші плани . У мене це - реліз нової пісні "Спогади", робота над новим іспанським альбомом, багато зйомок, інтерв'ю. А у Мімі - радісно бігати навколо, виляючи вушками", - розсекретила вона свої задуми.

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

До речі, Настя вже демонструвала цей образ повністю, показавши свої стильні весняні луки. Вона доповнила джинсовий аутфіт майкою нейтрального бежевого кольору.

Шанувальники зазначили, що Настя виглядає просто приголомшливо на сонячному знімку.

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  • Милашка яка
  • Як же красиво
  • Неперевершена
  • Лялечка. Не можна бути такою красивою я от, наприклад, заздрю
  • Міли
  • Красуні
  • Ніжна і справжня
  • Які гарні, милі, просто красуня, люблю Вас

Скріншот коментарів

Раніше Потап розповів, як відсвяткував день народження дружини Насті Каменських і висловився про стосунки зі співачкою.