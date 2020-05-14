Романтичные кудряшки: Настя Каменских похвасталась сразу двумя трендовыми образами на весну-2020

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя показала два разных по "характеру", но стильных образа

Настя Каменских и Потап все еще остаются на домашней изоляции. Несмотря на послабление карантина, звездные вечеринки и концерты предвидятся еще нескоро. Потому украинским исполнителям приходится другими способам поддерживать контакт с фолловерами - хотя бы удаленно. Каменских за время карантина успела стать для своих поклонников и мотивационным наставником (запустив курс “Жизнь в стиле NK”), и стилистом, визажистом и даже персональным фитнес-тренером. Буквально каждый день украинская красотка старается записывать для фолловеров какие-то полезные видео и фото. Новый пост посвящен, пожалуй, одной из самых любимых тем Насти - моде.

На своей инстаграм-страничке Каменских подготовила новое динамическое видео, демонстрируя сразу два стильных образа на прохладную весну.

Первый образ - более “дачный”. Настя позирует в укороченных синих джинсах с декоративными лентами. От ветра укрывает коричневая парка с крупными карманами, тонкий поясок подчеркивает линию талии исполнительницы. На ножках - удобные рыжие ботинки. Волосы собраны в практичный хвост.

Второй образ получился более романтичный и выполнен он в светлых тонах. Белые брюки с высокой посадкой, в брюки заправлено боди телесного оттенка и с пикантной зоной декольте, на плечи наброшена короткая джинсовая куртка нежно-голубого оттенка - с узором. На этот раз пышные кудри Настя расплела.

“Какой образ нравится больше?” - уточняет у поклонников Каменских.

Стильная Настя Каменских (видео: instagram.com/kamenskux)

Конечно же, фолловеров Насти долго упрашивать не пришлось:

Обожаю твои кудри! Определенно второй))

Первый outfit мне больше нравится!

Оба нравятся! Везде красотка

Вы всегда красивая!

В обеих самая красивая

1 молодежный и актуальный

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Отметим, что всю эту неделю Настя интригует фолловеров новой видео-работой и песней. Представить которую певица планирует уже 15 мая. И называться она будет “Воспоминания”. При этом клип для этой песни Настя смонтировала из архивных фото и видео”.

“Очень жду, чтобы поделится этой работой с вами! В ней столько радостных и счастливых для меня моментов! Скоро увидите все сами”, - интригует исполнительница.

Напомним, Потап показал, как отпраздновал день рождения с любимой Настей.