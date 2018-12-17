Названі кращі фешн-бренди 2018 року

Експерти в першу чергу звертали увагу на те, як бренд впливає на суспільство
Відоме видання Hypebeast назвало переможців в індустрії моди в 2018 році. Переможців обирали у семи номінаціях і список всіх номінантів був опублікований на сайті Hypebeast.
Кращим брендом у світі моди в 2018 році був названий французький дім моди Louis Vuitton.
Для того щоб визначити всіх переможців, експерти враховували вплив бренду на модну індустрію. Також розглядали той факт, як модна марка розвивається і як вона впливає на розвиток культури в суспільстві.
Самим кращим модним брендом був визнаний французький бренд будинку Louis Vuitton.
Переможцем у номінації "Кращий жіночий бренд" була визнана марка Victoria Beckham.
Серед новачків в модній індустрії перемогу в категорії "Кращий новий бренд" отримала торгова марка Union Los Angeles
В категорії "Кращий новий жіночий бренд" стала переможцем Marine Serre.
"Кращим взуттєвим брендом" стала спортивна торговельна марка Nike, а кращими кросівками в 2018 році стали Nike React Element 87.
Найкращої колаборацією в 2018 році була визнана Palace x Polo Ralph Lauren.
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Відео: РБК-Україна