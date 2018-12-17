Названі кращі фешн-бренди 2018 року

Колаж РБК-Україна

Експерти в першу чергу звертали увагу на те, як бренд впливає на суспільство

Відоме видання Hypebeast назвало переможців в індустрії моди в 2018 році. Переможців обирали у семи номінаціях і список всіх номінантів був опублікований на сайті Hypebeast.

Кращим брендом у світі моди в 2018 році був названий французький дім моди Louis Vuitton.

Для того щоб визначити всіх переможців, експерти враховували вплив бренду на модну індустрію. Також розглядали той факт, як модна марка розвивається і як вона впливає на розвиток культури в суспільстві.

Самим кращим модним брендом був визнаний французький бренд будинку Louis Vuitton.

Переможцем у номінації "Кращий жіночий бренд" була визнана марка Victoria Beckham.

Серед новачків в модній індустрії перемогу в категорії "Кращий новий бренд" отримала торгова марка Union Los Angeles

В категорії "Кращий новий жіночий бренд" стала переможцем Marine Serre.

"Кращим взуттєвим брендом" стала спортивна торговельна марка Nike, а кращими кросівками в 2018 році стали Nike React Element 87.

Найкращої колаборацією в 2018 році була визнана Palace x Polo Ralph Lauren.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відома співачка вийшла на сцену у сукні від українського дизайнера.

А також ми писали про те, що названа найбільш високооплачувана модель 2018 року.

Відео: РБК-Україна