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Названа найбільш високооплачувана модель 2018 року

Lite » Стиль і мода 14.12.2018 - 11:51
Названа найбільш високооплачувана модель 2018 року
Фото: Кендалл Дженнер (instagram.com/kendalljenner)

За рік красуня заробила 22,5 мільйона доларів

Учасниця американського реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" Кендалл Дженнер названа найбільш високооплачуваною моделлю 2018 року за версією журналу Forbes. Рейтинг був опублікований на сайті видання.

23-річна Кендалл заробила за минулий рік 22,5 мільйона доларів. 

 

Фото: Кендалл Дженнер (instagram.com/kendalljenner)

До речі, її молодша сестра Кайлі Дженнер за цей же рік стала багатшою на 166,5 мільйонів і стала найбагатшою молодою зіркою за версією того ж Forbes. Це дохід від косметичного бренду Kylie Cosmetics і рекламних контрактів з Estee Lauder, Adidas і Calvin Klein. При цьому професійною моделлю Кайлі не являється.

На другому місці серед високооплачуваних моделей виявилася Карлі Клосс (13 мільйонів). В цьому році красуня вийшла заміж за бізнесмена Джошуа Кушнера (рідний брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера).

Названа найбільш високооплачувана модель 2018 року

Фото: Карлі Клосс (instagram.com/karliekloss)

Третю позицію розділили Кріссі Тейген і Розі Хантінгтон-Уайтлі (по 11,5 мільйонів кожна).

Названа найбільш високооплачувана модель 2018 рокуФото: Розі Хантінгтон-Уайтлі (instagram.com/rosiehw)

Названа найбільш високооплачувана модель 2018 рокуФото: Кріссі Тейген (instagram.com/chrissyteigen)

Четверте місце у Жизель Бундхен і Кари Делевінь ( по 10 мільйонів).

Далі йдуть сестри Джіджі і Белла Хадід (9,5 і 8,5 мільйонів) і Джоан Смоллс (8,5 мільйонів).

Замикає список найбільш успішних і затребуваних красунь Даутцен Крез з 8 мільйонами.

Нагадаємо, сімнадцятирічна дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер може похвалитися вражаючим досягненням. Експерти The Fashion Awards 2018 визнали глобальний вплив дівчини, яка протягом останніх 12 місяців домінувала в галузі, і вручили їй премію "Модель року".

Також ми писали про те, що колишня модель Victoria's Secret знялася в глянцевому фотосесії. На кадрах прекрасна 35-річна Міранда Керр, яку просто не впізнати, відображена фотографом Jumbo Tsui.

До речі, нещодавно Кендалл Дженнер показала, як носити плаття-кольчугу. Колір напівпрозорого вбрання з останньої колекції Джуліана Макдональда, сукні якого з задоволенням носять голлівудські знаменитості, сам дизайнер назвав - "jaffa gold".

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