Настоящее спасение: топ-8 вещей, которые сочетаются с чем угодно

Согласитесь, у каждого есть такие вещи "одиночки", которые купила и не знаю с чем носить: юбка с пайетками, футболка с большим бантом, блуза с модным воланом на рукаве и все в таком стиле. Однако существуют также универсальные вещи, которые можно сочетать практически с чем угодно - именно они помогут в этом случае. Стилист-имиджмейкер Вика Барва, которая ранее назвала важные мелочи, которые "убивают" ваш стиль, перечислила на своей странице в Instagram такие предметы гардероба.

Топ-8 вещей, которые спасут любой образ:

1. Белая футболка: свободная, из плотного трикотажа, втачной рукав. Вырез выбираем индивидуально. Рукав до середины плеча, который при желании можно подвернуть. Сочетать с чем угодно.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀

2. Топ из струящейся ткани: свободный, без кружева. Желательно на широких бретельках, чтоб можно было носить самостоятельно. Вырез выбираем индивидуально. Добавляем в женственные, деловые, вечерние образы. Здорово на контрасте со спортивными элементами.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀

3. Джинсы: темно-синие, без потертостей, дыр и заломов, без декора. Средняя и высокая посадка. Фасон выбираем индивидуально по типу фигуры. Но чаще всего это прямые либо немного зауженные к низу. Именно они могут надеваться как в офис так и в нарядные образы в сочетании с необычными верхами.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀

4. Белые кеды: без декора и цветной подошвы, из кожи. Белый цвет встраивается во все образы и комплекты, делает образ более нарядным.

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Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

5. Ботильоны: каблук любой, носик любой. Желательно хорошо прилегающие к щиколотке. Цвет: любой темный, белый, серебристый. Подходят как к брюкам, так и к платьям/юбкам. Более универсальны, чем сапоги.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀

6. Пальто: прямой силуэт, длина колено или ниже, с поясом или без. Свободно сидящее. Цвет любой. Носить со всем чем угодно.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

7. Белая рубашка: свободная, плотный хлопок, без декора, цвет пуговиц не контрастный.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀

8. Лодочки телесного цвета. Цвет выбираем под цвет кожи. Каблук, носик – комфортный вам. Подходят под любой образ как по цвету, так и по стилю. Выручат в ситуациях, когда срочно куда-то пригласили.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Напомним, стилист Stacymills дала советы, как правильно носить натуральную и экокожу.