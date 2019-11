Не насмотреться! 44-летняя Шарлиз Терон восхитила идеальной фигурой в роскошном платье Givenchy

Шарлиз Терон в последнее время засыпали наградами. Так, на 23-й церемонии вручения премии The Hollywood Film Award, которая состоялась 4 ноября, она получила приз за "выдающиеся достижения в киноиндустрии". А вчера, 11 ноября, стала триумфатором еще одного мероприятия – Women Of The Year Awards, организованного глянцевым журналом Glamour. Премии присуждают за успехи в разных областях: кино, шоу-бизнесе, спорте, науке, моде…

Шарлиз – частая гостья светских ивентов (фото: instagram.com/charlizeafrica)

44-летняя Терон получила свою из рук Кейт Маккиннон, вместе с которой снялась в фильме "Скандал" (Bombshell). Девушка в своей речи постралась подчеркнуть как талант Шарлиз, так и ее невероятную красоту. В свою очередь, Шарлиз в долгу не осталась, опубликовав в своем микроблоге трогательный пост, посвященный коллеге и подруге по совместительству.

Шарлиз Терон и Кейт Маккиннон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

"Проведите пальцем, чтобы раскрыть нашу истинную сущность. Так рада, что сегодня вечером эта женщина пришла ко мне на #GlamourWOTY. И просто подождите, пока не увидите ее в @bombshellmovie. Она взорвет твой разум. Кейт, ты одна-единственная!", – написала Шарлиз под галереей, где они с Кейт предстали сначала в строгих образах, а затем просто кривляются и корчат рожицы в камеру.

Шарлиз Терон очаровала сеть (фото: instagram.com/charlizeafrica)

На мероприятие Шарлиз пришла в роскошном образе – белое платье в пол от Givenchy с необычным корсетом и пышной юбкой, украшенной перьями, сделало ангельский образ актрисы еще более светлым и ярким. Завершали лук белые туфли, блестящий серебристый клатч, макияж с легкими smoky и замысловатые серьги-кольца. Волосы Шарлиз убрали в гладкую укладку. Нужно ли говорить, что фото, которые она опубликовала в своем Instagram, просто взорвали ее страницу? Поклонники и звездные подписчики пишут комплименты актрисе и поздравляют ее с очередной победой. Присоединяемся!