Королева Летиция поразила непривычным образом в алом платье и с новой прической

Королева Летиция (коллаж: РБК-Украина)

Королева Летиция также изменила привычную прическу с гладкими волосами

После череды стильных выходов Мелании и Иванки Трамп во время их визита в Индии, настала очередь еще одной “высокопоставленной красотке” проявить себя. Королева Летиция обычно выбирает для своих образов четкие, безупречные линии. Она предпочитает деловую эстетику для своих аутфитов. Но 27 февраля королева-консорт Испании сделала исключение. И появилась на публике в романтичном образе “для свиданий с любимым”. Супруга Филиппа IV посетила ярмарку современного искусства в Мадриде.

47-летний Летиция надела великолепное алое платье по щиколотки для посещения выставочного центра Ifema Exhibition Centre, где состоялось открытие ежегодной ярмарки ARCO. Отметим, что ярмарка современного искусства ARCO будет проходить до 1 марта. Здесь можно не только насладиться произведениями современных мастеров. Но также встретиться с критиками, обсудить последние тенденции в мире искусства и т.д.

Изысканная королева Летиция и король Филипп IV (скриншоты поста: instagram.com/europeroyals)

На открытие яркого мероприятия Летиция выбрала не менее пестрый и запоминающийся образ. Перед десятками гостей и фотографов королева Испании предстала в элегантном платье от бренда Maje. К слову, по достаточно бюджетной стоимости как для представительницы монаршей особы — £232. Платье из сатина обильно украшено мелким цветочным принтом алого цвет на черном фоне. Вкрапления красного эффектно подчеркнули красоту знойной брюнетки.

Королева Летиция (скриншты поста: instagram.com/europeroyals)

Изысканный образ довершают лаковые черные лодочки на острой шпильке. Густые волосы на этот раз Летиция не выпрямила, а завила в пышные локоны. Следует подчеркнуть, что такая прическа очень к лицу супруге Филиппа IV. Отдельного внимания заслуживает и макияж. Обычно высокопоставленные представительницы монарших семей отказываются от яркой помады. Однако для выхода 27 февраля Летиция сделала полноценный вечерний макияж — с акцентом на выразительные глаза и красные губки. Пестрый образ завершает пара серебряных сережек и золотое кольцо.Образ Летиции однозначно заслуживает внимания для помпезных вечеринок.

Сопровождал свою супруге во время нового визита и король Испании Филипп IV. Король также выбрал яркий, как для его случая, образ. Супруг Летиции надел серый костюм в крупную клетку, дополнив образ белой рубашкой и синим галстуком с пестрым узором.

К слову, Летиция в прошлом — журналист. Поэтому на подобных мероприятиях она всегда с огромным удовольствием общается со своими бывшими коллегами. Родители Летиции — Хесус Хосе Ортис Альварес и Ана Тогорес — оба были журналистами. Не удивительно, что и Летиция выбрала этот путь. К примеру, Летиция работала в ежедневной испанской газете Asturiano La Nueva Espana, прежде чем перейти на ABC — более популярную национальную газету. Она долгое время работала на телевидении и в газетах, прежде чем вышла замуж за Филиппа IV в 2004 году.