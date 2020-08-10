Что надеть на свадьбу: топ стильных вариантов для гостей от эксперта

Эксперт предложила подборку вариантов образов для гостей на свадьбе
Свадьба – это мероприятие с дресс кодом, но современный мир предлагает множество стильных вариантов для гостей, чтобы выглядеть привлекательно и торжественно. Стилист Анна Ивахненко рассказала, какому луку отдать предпочтение, если вы собрались посетить знаменательное событие.
Эксперт подчеркнула, что существуют как общие правила подбора гардероба для свадебного торжества, так и индивидуальные (по желанию молодоженов, если мероприятие тематическое). К общим правилам относятся:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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Все эти правила могут быть дополнены женихом и невестой. Например, свадьба проводится в определенном цвете. Или определенном стиле, модной эпохе. Правила могут быть отменены, если молодые решили провести тематическую (джинсовая, белая, гавайская) свадьбу.
Слип дресс. Это платье относится к базовым и в целом рекомендую иметь его в гардеробе. Выручает почти в любой ситуации, ведь в нем можно выйти вынести мусор или замуж.
Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)
Платье на запах. Потому что делает комплимент любой, абсолютно любой фигуре.
Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)
Платье с отрезной талией, или А-силуэта также очень комплиментарно и элегантно.
Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)
Мини. В целом, мини хороший вариант, но следите, чтобы верх платья не был слишком открыт. Открываем одну часть тела – это всегда хорошее правило.
Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)
Миди. Прямое, романтичное, в стиле ампир, и даже рубашка.
Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)
Макси. Свадьба друзей чуть ли не единственное место, где можно выгулять макси.
Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)
Комбинезон. Отличная альтернатива платью. Всем хорош, только в уборную неудобно бегать.
Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)
Костюм. В этом случае пожелание – не выбирать офисные цвета. Вы же на празднике.
Иллюстративное фото (instagram.com/annawithsoul)
Напомним, что ранее стилист Ирина Каховская назвала восемь вещей, которые выручат при любых обстоятельствах.