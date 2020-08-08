Стильный образ для пляжа: стилист предложила трендовые варианты

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о лучших пляжных луках

Как стильно собрать лук на пляж? Этот вопрос особенно беспокоит модниц в разгар летнего сезона, поэтому стилист Ксения Господинова решила поделиться подборкой актуальных образов.

Топ-5 стильных комбинаций для похода на пляж:

Шорты + купальник + льняная/хлопковая рубашка.

Кимоно + купальник + сандалии.

Кимоно + шорты + купальник.

Легкое платье рубаха + флип-флопы.

Широкие летящие брюки + купальник + сандалии.

Иллюстративное фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)

Стилист рекомендует избегать:

Парео.

Шифоновые накидки.

Туники.

Также стилист назвала топ-3 правила по уходу за волосами летом:

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Используйте масла. Масла интенсивно питают не только волосы, но и кожу головы. Среди наиболее полезных — репейное, кокосовое, аргановое, облепиховое и миндальное.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Носите головные уборы. Они защитят от ультрафиолета, сохранят кожу головы увлажненной и уберегут волосы от выгорания.

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Не останавливайтесь на шампуне. Почему? Все просто: шампунь только очищает волосы и кожу головы. Бальзам же смягчает и возвращает им эластичность, а маска — глубоко питает и укрепляет их изнутри.

Напомним, что ранее Ксения Господинова рассказала, с чем носить массивные сандали, и трендовое платье-парашют.